Dia dos Namorados: Happy hour virtual arrecada fundos para campanha de combate à fome

No Dia dos Namorados, happy hour virtual, realizado pela The School of Life, arrecada fundos para combate à fome Foto: Pixbay/Tumisu

Este será o segundo Dia dos Namorados em plena pandemia de covid-19. No Brasil, em 12 de junho, a The School of Life vai realizar um encontro virtual intitulado 'Happy Hour de Boas Conversas - Idas e Vindas do Amor'.

O objetivo é dar uma forcinha para as pessoas que, apesar do desejo de conhecer gente nova, não querem saber de conversas superficiais, muitas vezes registradas em aplicativos de relacionamentos.

Além disso, todo o valor arrecadado com a venda dos ingressos será revertida para ações de combate à fome.

"Relacionamento é um dos pilares do ensino na The School of Life porque acreditamos muito na conexão - com nós mesmos e com o outro - como uma das formas de ter uma vida mais significativa”, explica Jackie de Botton, sócia-fundadora e diretora da escola.

No encontro, serão abordados temas como a busca pelo amor eterno, romantismo excessivo, amor no confinamento em tempos de pandemia, técnicas para lidar com a solidão e liberdade para escolher estar ou não com alguém.

Para participar do happy hour é preciso fazer uma inscrição no site e pagar uma taxa de R$ 69. O valor arrecadado será revertido para a Associação Prato Cheio, organização que se dedica a combater o desperdício de alimentos no Mercado Municipal de São Paulo, arrecadando itens e distribuindo-os para entidades assistenciais.

“Nosso objetivo é aprofundar as reflexões sobre o que é amor, o que é amar, o que é ser amado e a liberdade de ficar bem na própria companhia, enquanto ajudamos - de alguma forma - algumas entidades assistenciais, em um momento tão delicado para o Brasil e o mundo”, explica Diana Gabanyi, da The School of Life.

Serviço:

Happy Hour de Boas Conversas - idas e vindas do amor

Quando: Sábado, 12 de junho, das 18h às 19h30

Onde: plataforma Zoom (eventos on-line, ao vivo e interativo)

Link para inscrições: https://www.theschooloflife.com/saopaulo

Ingressos: R$ 69 (valor será revertido para a Associação Prato Cheio)