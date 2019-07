Dia dos Avós: idoso defende neto gay após filha o expulsar de casa por orientação sexual

Avô protege neto gay que foi expulso pela mãe após revelar orientação sexual. Foto: Pixabay

Uma mulher expulsou o filho de casa pelo simples fato de ele ser homossexual. Não, essa história não ocorreu no século passado, mas em 2019. Existem inúmeros casos como este, infelizmente, espalhados pelo mundo. Porém, a atitude do avô de um garoto chamou atenção.

A história aconteceu em 2013 e foi publicada pelo site Huffpost, mas voltou a viralizar nesta semana.

Christine expulsou o jovem Chad da residência após descobrir que o filho é gay. “Ela me expulsou de casa porque é o que Jesus queria ou qualquer outro motivo que desculpe os apelos religiosos que as pessoas usam para justificar seu fanatismo”, afirmou o rapaz.

O avô dele, sabendo da história, decidiu escrever uma carta para a filha. “Querida Christine, estou desapontado com você como filha. Você está certa de que temos uma “vergonha na família”, mas estamos errados sobre quem é. Removendo Chad de sua casa simplesmente porque ele lhe disse que era gay é a verdadeira ‘abominação’ aqui. Um pai que nega seu filho é o que vai ‘contra a natureza’, avaliou o idoso.

Christine teve de ler, do próprio pai, uma lição sobre homossexualidade. “A única coisa inteligente que eu ouvi em tudo isso foi que ‘você não educou seu filho para ser gay’. Claro que você não o fez. Ele nasceu assim e não escolheu mais do que ele escolheu para ser canhoto. No entanto, você escolheu ser prejudicial, com uma mente fechada e atrasada”, desabafou

O avô acolheu Chad na casa dele e disse que cuidará da educação do neto pessoalmente. “Então, enquanto estamos no negócio de repudiar nossos filhos, acho que aproveito este momento para dizer adeus a você. Agora tenho que criar um neto fabuloso e não tenho tempo para as palavras cruas da minha filha. Se você encontrar seu coração, ligue para nós”, encerrou.

