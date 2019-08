Dia do Solteiro: internautas comemoram data com memes nas redes sociais

Dia do Solteiro incentiva memes e frases engraçadas na internet. Foto: Unsplash

O chamado Dia do Solteiro é 15 de agosto. A origem é desconhecida, mas isso não importa muito no mundo da internet.

É difícil observar pessoas usando a página pessoal nas redes sociais para celebrar a data, por exemplo, como acontece no Dia dos Namorados, quando todo mundo parece ter uma noite inesquecível com o companheiro ou companheira, durante um jantar ou uma viagem incríveis.

Porém, o bom humor do brasileiro faz com que o Dia do Solteiro seja motivo para compartilhar memes e fazer piada sobre a própria condição amorosa na internet.

Não faltam frases motivacionais ou de consolo para aqueles que estão solteiros atualmente.

S.O.L.T.E.I.R.O: "Sociedade Organizada Livre de Traicões e Erros, total Independência, sem Remorsos ou Obrigações". #DiaDoSolteiro — Liz Vieira (@CarneiroLiz) August 15, 2019

Ser solteiro não significa que você não sabe sobre amor... Significa que você sabe o suficiente, para não perder o seu tempo com qualquer pessoa. #diadosolteiro — Julião ?? (@JulioRayon) August 15, 2019

Lembre-se, você não depende de ninguém pra ser feliz. Aproveita hoje #diadosolteiro pic.twitter.com/5u4aAuD2Kl — Wisley Sabino (@SabinoWisley) August 15, 2019

O Dia do Solteiro foi lembrado também nos programas televisivos desta quinta-feira, como no Mais Você, de Ana Maria Braga.

Para aqueles que se intitulam ‘solteiros por convicção’, o clima foi de comemoração e ironia.

Eu entrando na hastag #diadosolteiro sabendo que não sou o único solteiro do rolê pic.twitter.com/ewxCcNccox — João Victor Mendes (@JVMendes12) August 15, 2019

Finalmente um dia que eu posso participar #diadosolteiro pic.twitter.com/lltnjTEFwp — Jussara (@jujubadiario) August 15, 2019

Finalmente o meu dia chegou, namorados pq estão chorando?? #diadosolteiro pic.twitter.com/HYAs2f3vWp — vitor ?? (@_thriwall) August 15, 2019

O único relacionamento sério que eu tenho é com meus boletos! #diadosolteiro pic.twitter.com/0YYD6Wzvea — Juno (@tamojuno) August 15, 2019

E a cantora Gretchen, eterna rainha do rebolado, segue sendo a referência de memes nesse Dia do Solteiro.

feliz dia do solteiro pic.twitter.com/07Z4TpMUuF — Matheus Rocha (@neologismo) August 15, 2019

Hoje é o primeiro #diadosolteiro que eu passo namorando pic.twitter.com/0j91PSStgk — Henrique (@arlequinoo) August 15, 2019

São varios namoradinhos na minha mente, porém continuo sooolteira ?? #diadosolteiro pic.twitter.com/FFdPLyDtE4 — Anne? (@anneamathias) August 15, 2019

