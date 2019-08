Dia do Solteiro: aplicativo cria ferramenta para manter conversas 'aquecidas'

'O que te preocupa neste momento?', 'Conte um segredo' e outras frases são apostas da ferramenta para melhorar relação entre quem está se conhecendo. Foto: Pixabay

De olho no Dia do Solteiro, comemorado nesta quinta-feira, 15, o aplicativo de relacionamentos Badoo anunciou uma novidade para quem não consegue manter conversas com o (ou a) 'crush' pelo celular.

A rede social calcula que após duas horas de papo, o interesse em interagir com o outro por trás das telas vai chegando ao fim.

Assim, a equipe inseriu uma ferramenta na plataforma para os usuários manterem as conversas aquecidas com sugestões de perguntas-chave, como "Qual é a sua última pesquisa do Google?" e "Alguma vez uma pessoa desconhecida mudou sua vida?".

Segundo a empresa, o objetivo é "incentivar a abertura e a honestidade" entre os dois lados. Veja abaixo outras 12 perguntas:

1. "Me conte um segredo"

2. "O que te preocupa nesse momento?"

3. "Qual é a coisa mais surpreendente em você?"

4. "Você acha que seus amigos conhecem o seu verdadeiro eu?"

5. “Você se considera uma boa pessoa?”

6. “Pergunta profunda: os humanos são melhores a criar ou a destruir?”

7. “O que você gosta de fazer quando fica estressado?”

8. “Qual foi a última foto que você tirou?”

9. “O que te motiva para levantar e trabalhar todos os dias?”

10. “Existe algo que te mantém acordado de noite?”

11. “Você acredita em livre arbítrio?”

12. “OK, qual é a coisa que mais te irrita?”