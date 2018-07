Dia do Orgulho Nerd: Confira as cidades mais nerds do Brasil

Stormtroopers do 'Star Wars', um dos filmes ícones da cultura nerd. Foto: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Em 25 de maio é comemorado o Dia Nacional do Orgulho Nerd, ou Dia da Toalha - uma alusão à série de livros do Guia do Mochileiro das Galáxias - e, para comemorar, a Amazon divulgou a lista das cidades mais nerds do Brasil.

O ranking foi feito com base no número de vendas de livros, graphic novels e histórias em quadrinhos relacionados à cultura nerd nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Os dados contemplam tanto versões impressas quanto digitais, no período de abril de 2016 a abril de 2017.

As dez cidades da lista estão nas regões Sul e Sudeste do País e, além do número de vendas, a loja também elencou algumas curiosidades sobre os municípios. São Caetano do Sul (SP), por exemplo, é a cidade onde mais foram vendidos livros de J. R. R. Tolkien, autor da série O Senhor dos Anéis.

Já a cidade que mais comprou livros sobre Minecraft foi Paragominas, no Pará. Santana do Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, foram os principais compradores de O Guia do Mochileiro das Galáxias.

Confira a lista completa das cidades mais nerds do Brasil:

1. Florianópolis (SC)

2. Niterói (RJ)

3. São Caetano do Sul (SP)

4. Santos (SP)

5. Porto Alegre (RS)

6. São Carlos (SP)

7. Curitiba (PR)

8. São Paulo (SP)

9. Campinas (SP)

10. Vitória (ES)