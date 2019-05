Dia do Orgulho Geek: Programação na TV tem animação com bonecos Funko da Marvel

Animação com bonecos Funko Pop! da Marvel Foto: Reprodução/ Disney XD Brasil

Em 25 de maio, comemora-se mundialmente o Dia do Orgulho Nerd - data que surgiu para homenagear a estreia do primeiro filme da saga Star Wars, lançado em 1977. Para celebrar a cultura geek neste sábado, veja abaixo dicas da programação de TV e também de leitura.

1. Marvel Funko

A série de curtas com os Funko Pop! da Marvel traz os super-heróis e vilões mais populares desse universo. A atração do canal Disney XD Brasil é produzidas por Brian Mariotti, Dan Buckley, Cort Lane, Joe Quesada e Alan Fine. A história e animação é de A Large Evil Corporation. Assista aqui.

2. Lego Star Wars: All-Stars

Composta por oito curtas e quatro episódios de meia hora, a série estreia em 1º de junho, às 20h, no Disney XD. A atração traz versões Lego dos novos personagens da galáxia Star Wars ao lado de heróis icônicos, como Kylo Ren, R2-D2, Young Han, Chewie, Young Lando, BB-8 e General Leia.

Produção da Wil Film, do grupo Lego e da Lucasfilm, a série foi criada para a televisão por Bill Motz e Bob Roth (Star Wars: As Aventuras da Freemaker e Os Pinguins de Madagáscar), tendo Jill Wilfert e Erik Wilstrup como produtores executivos (Star Wars: As Aventuras da Freemaker).

3. Galaxy of Adventures

Disponível no canal oficial do Disney Channel Brasil, no Youtube, a série de curtas é uma releitura infantil dos filmes clássicos da saga. Os novos capítulos chegam às sextas-feiras. Assista aqui.

4. A Saga de Thanos (Comic Book)

Essa dica é para quem está se sentindo órfão após Vingadores: Ultimato: em dois volumes, A Saga de Thanos conta a história completa da primeira vida do tirano e de sua primeira morte. Compre Aqui.

5. Sábado Marvel no Disney XD

Durante o mês de junho, o canal pago Disney XD vai exibir um filme da Marvel nos sábados, às 22h. Confira programação:

1º de junho - Doutor Estranho

8 de junho - Thor: O mundo sombrio

15 de junho - Capitão América 2: O Soldado Invernal

22 de junho - Homem-Formiga

29 de junho - Guardiões da Galáxia Vol. 2