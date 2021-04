Dia do Índio: YouTube lista artistas nacionais de origem indígena que atuam na plataforma; assista

Arandu Arakuaa é um dos canais indígenas disponíveis no YouTube Foto: YouTube/Arandu Arakuaa

Em 1943, quando foi instituído, via decreto-lei no governo de Getúlio Vargas, o Dia do Índio, jamais imanigaria-se que, hoje, diversos povos estivessem atuando nas plataformas digitais graças à internet.

O Dia do Índio é celebrado em 19 de abril por causa do primeiro Congresso Indigenista Interamericano, que reuniu representantes de várias etnias de países como México e Chile, nesta data, em 1940.

A proposta do evento era discutir as diversas pautas envolvendo a situação dos povos indígenas nas américas.

Atualmente, existe uma lista de músicos indígenas independentes, que apresentam suas produções musicais e parte de sua cultura através da internet.

No YouTube, por exemplo, estão alguns artistas nacionais de origem indígena que utilizam a plataforma para divulgar suas músicas e a cultura do seu povo, incluindo letras em guarani e outros idiomas pouco conhecidos pelos brasileiros.

Confira alguns canais no YouTube produzidos por músicos indígenas:

Katu Mirim

Indígena de ancestralidade Boe, o som de Katu Mirim tem uma pegada pop eletrônica. Não se considera uma artista que só produz dentro da temática indígena, mas sim que usa a música para falar sobre tudo que envolve o seu mundo.

Assista ao vídeo:

Kunumi MC

Esse é o nome artístico de Werá Jeguaka Mirim, rapper, escritor de literatura nativa e ativista que luta pela causa e direitos do seu povo. Muitas das letras do artista são cantadas em guarani.

Assista ao vídeo:

Kaê Guajajara

Kaê é uma cantora e compositora do povo Guajajara. Em 2020, ela lançou o EP Wiramiri, disponível na íntegra no YouTube, que aborda temas diversos, incluindo ancestralidade e a pandemia de covid-19.

Assista ao vídeo:

Oz Guarani

O grupo de rap é formado por jovens da Terra Indígena Jaraguá, aos pés do Pico do Jaraguá na cidade de São Paulo. Suas canções misturam versos em português e guarani.

Assista ao vídeo:

Arandu Arakuaa

A banda de heavy metal, cujo nome significa "sabedoria do cosmos" em tupi guarani, foi fundada em 2008 em Brasília e mistura letras nos idiomas Tupi Antigo, Xerente e Xavante.

Assista ao vídeo:

