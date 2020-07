Michael Collins, Edwin E. Aldrin Jr. e Neil Armstrong, os tripulantes da Apollo 11, primeira missão do homem à lua, acenam para multidão em 13 de agosto de 1969 Foto: Patrick A. Burns / The New York Times

O Dia do Amigo é comemorado em 20 de julho no Brasil - apesar de a data também ser lembrada em 30 de julho, Dia Internacional da Amizade, em algumas ocasiões.

A data é comemorada oficialmente no calendário de alguns locais, como Belo Horizonte e a cidade e o Estado do Rio de Janeiro.

"O Dia do Amigo foi instituído em Buenos Aires, na Argentina, e a partir daí foi gradualmente adotado em outras partes do mundo", informa a justificativa da lei nº 5.146, de 7 de janeiro de 2010, que institui o Dia do Amigo no Rio.

"A data foi criada pelo argentino Enrique Ernesto Febbraro. Ele se inspirou na chegada do homem à lua, em 20 de julho de 1969, considerando a conquista não comente uma vitória científica, como também uma oportunidade de se fazer amigos em outra parte do universo", prossegue o texto.

VEJA TAMBÉM: Dia do Amigo - relembre amigos inseparáveis da TV e do cinema

Ver Galeria 8 8 imagens







Dia do Amigo: Relembre os amigos inseparáveis da TV e do cinema X X Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho X 1 | 8 Dia do Amigo Dia 20 de julho é comemorado o Dia do Amigo. Relembre a seguir algumas duplas que são lembradas por sua inseparável amizade nas telas da TV e do cinema, como Pedro e Bino e Ana Maria Braga e Louro José.

Foto: Renato Rocha Miranda / Globo / Divulgação | Agliberto Lima / Estadão

X X Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho X 2 | 8 Kenan e Kel - 'Kenan e Kel' Kenan e Kel, que na vida real eram interpretados pelos homônimos atores Kenan Thompson e Kel Mitchell, fizeram a geração que teve sua juventude no fim da década de 1990 e no começo dos anos 2000 dar boas gargalhadas. O programa foi produzido entre 1996 e 2000 e, em um episódio, os dois pensaram que iam se separar quando Kenan mudou de cidade, mas isso não durou muito tempo - Kel acabou indo junto, escondido.





Foto: Fred Pouser / Reuters

X X Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho X 3 | 8 Timão e Pumba - 'O Rei Leão' A dupla composta por um lêmure e um javali foi responsável por parte da presença cômica do filme original de 'O Rei Leão', da Disney, e está de volta no recém-lançado live-action. Timão e Pumba também ganharam uma série levando seu nome, produzida entre 1995 e 1999, que foi exibida anos depois no Brasil, em canais como o Disney Channel e o SBT.







Foto: Reprodução de 'O Rei Leão' (1994) | (2019) / Disney

X X Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho X 4 | 8 Pedro e Bino - 'Carga Pesada' A dupla Pedro e Bino, vivida por Antonio Fagundes e Stênio Garcia, tem história. A amizade dos dois começou na década de 1970, com a 1ª versão do seriado 'Carga Pesada', que foi ao ar entre 1979 e 1981, e voltou com toda a força entre 2004 e 2007, com a 2ª versão, quando os amigos se envolveram nas mais diversas aventuras, festas e ciladas novamente.







Foto: Carol Chediak / Globo / Divulgação

X X Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho X 5 | 8 Ana Maria Braga e Louro José - 'Mais Você' Durante praticamente todas as manhãs dos dias de semana desde março de 1997, há mais de 22 anos, Ana Maria Braga tem ao seu lado durante a apresentação de seus programas a companhia de seu fiel escudeiro, o papagaio Louro José, manipulado por Tom Veiga.







Foto: Agliberto Lima / Estadão

X X Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho X 6 | 8 Salsicha e Scooby - 'Scooby-Doo' Claro que Fred, Velma e Daphne também fazem parte do grupo de amigos que estão sempre juntos na Máquina do Mistério, mas alguém nega que Salsicha e Scooby sejam os mais ligados entre eles?



Foto: Reprodução de 'Scooby-Doo' (1969) / Hanna Barbera

X X Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho X 7 | 8 Bob Esponja e Patryck - 'Bob Esponja' Bob Esponja, do desenho que completou 20 anos recentemente, e seu amigo Patryck, uma estrela do mar, são a prova de que nem sempre é necessário que uma amizade seja acompanhada de inteligência.







Foto: Reprodução de 'Bob Esponja' (1999) / Nickelodeon

X X Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho Dia do amigo: entenda origem da data comemorativa de 20 de julho X 8 | 8 Batman e Robin - 'Batman' É impossível relembrar de grandes amizades da TV sem falar da 'dupla dinâmica' formada por Batman e Robin.

Foto: Reprodução de 'Batman' (1960)

Febbraro, que também é professor de psicologia, filosofia e músico, chegou a escrever mais de mil cartas e enviá-las para diversas cidades argentinas propondo a criação do Dia do Amigo, celebrado pela primeira vez em 1970.

A iniciativa deu certo e em 1979 o governo argentino criou oficialmente o Dia do Amigo, já que havia alguns anos que os restaurantes e bares ficavam lotados com amigos por conta da data. O fato também movimentava o comércio.

Nas décadas seguintes, a data foi abrangendo outros lugares. O Uruguai adotou o Dia do Amigo ainda nos anos 1970, Peru e México em 1980, e no Brasil a ideia chegou com mais força nos anos 1990.

No Estadão, é possível encontrar uma matéria abordando 20 de julho como Dia do Amigo em 1996. Outras citações são feitas à data comemorativa em 1997, 1998 e 2002, por exemplo.

Clique aqui para saber mais sobre como ocorreu a criação do Dia do Amigo na Argentina.

Matéria sobre o Dia do Amigo publicada em 20 de julho de 1996 no Estadão Foto: Acervo / Estadão

Dia Internacional da Amizade da ONU

A ONU (Organização das Nações Unidas), por sua vez, comemora o Dia Internacional da Amizade em 30 de julho.

A data foi proclamada durante a assembleia geral da organização em 2011, com o intuito de que a amizade entre povos, países, culturas e indivíduos pode inspirar esforços pela paz e construir ligações mais fortes entre comunidades.

Dia do Amigo causou confusão na Câmara em 1999

O Dia do Amigo também já foi causador de discórdia na Câmara Municipal de São Paulo, em 23 de setembro de 1999.

Na ocasião, o bloco governista chamava atenção por tentar negociar cargos e a indicação de duas secretarias e buscava adiar a votação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da oposição.

Parte dos vereadores desistiu de votar os projetos de lei enviados pelo então prefeito Celso Pitta (PTN) por conta da inclusão na pauta do PL 01-0740/1997 que criaria o Dia do Amigo na capital, proposto pelo vereador Dito Salim (PPB).

Na justificativa do PL, que havia sido criado dois anos antes, em 12 de agosto de 1997, constava que a ideia era contar com divulgação e promoções por parte do comércio de forma semelhante ao Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais.

Justificativa do projeto de lei sobre Dia do Amigo de 1997. Disponível em: http://splegisconsulta.camara.sp.gov.br/ArquivoProcesso/GerarArquivoProcesso?COD_MTRA_LEGL=1&NUM_MTRA_LEGL=740&ANO_MTRA_LEGL=1997&volume=1 Foto: Reprodução / Câmara Municipal de São Paulo

"Quem não tem um amigo? Aquele 'amigo de fé, irmão camarada', consagrado por Roberto Carlos em uma de suas canções mais conhecidas. E quem não gostaria de homenagear seu melhor amigo num dia especialmente dedicado a ele?", questionava o texto do projeto de lei.

Diante da pressão para que o projeto, considerado de pouca relevância e sem urgência diante de outras discussões, fosse retirado da pauta, Salim ficou irritado, falou palavrão e esbravejou: "Para eu matar um não demora muito".

Wadih Mutran, à época colega de partido de Salim no PPB, comentava: "Não pedi para ele retirar o projeto da pauta: eu implorei".

Em vez de 20 de julho, a ideia era que o Dia do Amigo fosse comemorado em uma data diferente a cada ano, no 2º domingo de julho.

Leia a reportagem "Dia do Amigo bloqueia votação na Câmara", de 1999, clicando aqui.

VEJA TAMBÉM: Dia do Amigo - as melhores amizades da área cultural