Dia de Doar: Campanha mundial promove generosidade

Dia de Doar, em 3 de dezembro, ocorre em 45 países do mundo, inclusive no Brasil. Foto: Divulgação/Campanha

O Dia de Doar é celebrado no mundo todo em 3 de dezembro e pretende espalhar e promover generosidade. A ação ocorre em 45 países do mundo, inclusive no Brasil.

A origem da comemoração é americana. Em 2012, nos Estados Unidos, o Dia de Doar foi criado pela organização nova-iorquina 92Y. O ‘Giving Tuesday’ ou ‘Terça-feira de Doação’ é promovido sempre na primeira terça depois do Dia de Ação de Graças.

No Brasil, o Dia de Doar começou em 2013. “É uma campanha que não vai estimular a doação apenas para uma única organização ou projeto e sim para todos os que fazem parte dessa comunidade ou causa”, afirma o diretor da Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, João Paulo Vergueiro, que é responsável pelo Dia de Doar no Brasil.

Neste ano, os objetivos são as campanhas comunitárias, que promovem a doação da comunidade para a própria comunidade, buscando o engajamento local das pessoas.

A campanha também ensina aos agentes locais como bolar uma ação, com dez dicas para participar do Dia de Doar; clique aqui. No site, é possível conferir histórias de quem já esteve em ação.

Assista ao vídeo: