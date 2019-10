Dia das Crianças: Livraria Saraiva promove contação de histórias gratuitas

Dia da Criança terá contação de histórias em livrarias. Foto: Divulgação/Saraiva

A livraria Saraiva promove neste sábado, 12, e domingo, 13, uma ação especial para comemorar o Dia das Crianças. A programação 'Hora da Criança' terá contação de histórias gratuitas em diversas lojas da capital e grande São Paulo.

Além disso, os pequeninos poderão participar de oficinas de quebra-cabeça e conferir a visita do Bob Esponja e a Caixa da Barbie em tamanho aumentado para fãs.

As atividades, que acontecem no espaço kids das unidades, têm como objetivo reforçar a importância do contato com os livros na primeira infância, visando estimular na criança o gosto pela leitura.

Nas contações de histórias, a criançada vai poder conhecer o personagem Dum-Dum, o tambor. A ação feita em parceria com a Melhoramentos, vai estimular a criatividade e curiosidade das crianças com ilustrações divertidas sobre o tamborzinho no sábado.

Já no domingo, às 16h, acontecem as narrativas dos livros do Ziraldo: O Mistério da Tuba, na loja do Shopping Paulista, e João, O Violão Apaixonado, na loja Saraiva do Shopping Santa Cruz.

Outro destaque é a oficina 'Mãos à Arte!', que utiliza um livro para montagem de um quebra-cabeça de palitos com o formato das mãos das crianças. A atividade acontece em dois horários, no sábado: às 14h e às 16h.

O personagem Bob Esponja também será uma das atrações da loja Shopping Plaza Sul, a partir das 15h.

Os fãs da Barbie poderão se divertir com uma caixa em tamanho aumentado da boneca e acessórios da personagem.

Todas as atividades acontecem gratuitamente nas lojas da Saraiva.

Serviço:

Contação Especial Dia das Crianças Dum, Dum, o tambor, com Editora Melhoramentos

Quando: Sábado, 12, às 15h

Onde: Saraiva Morumbi Shopping

Endereço: Avenida Roque Petroni Júnior, 1089 Loja 63 C - Sala 02

Oficina Especial Dia das Crianças do livro Mãos à Arte! Com a Editora Catapulta

Quando: Sábado, 12, às 16h

Onde: Saraiva Shopping Eldorado

Endereço: Av. Rebouças, 3970 - Shopping Eldorado - 1º Piso - Lojas 237E e 238E

Hora da Criança - Lançamento dos livros: Adivinhas Coloridas, da autora Denise Venturini, e Pegadinhas Animais, das autoras Denise Venturini e Livia Golden.

Quando: Sábado, 12, às 16h

Onde: Saraiva Shopping Pátio Paulista

Endereço: R. Maestro Cardim, 1947 - Bela Vista

Visita Bob Esponja

Quando: Sábado, 12, às 15h

Onde: Saraiva Plaza Sul

Endereço: Praça Leonor Kaupa - Jardim da Saúde, São Paulo - SP, Brasil

Hora da Criança - Contação de História do livro Abracadapalavra, com Cia Sagarana

Quando: Sábado, 12, às 16h

Onde: Saraiva ParkShoppingSãoCaetano

Endereço: Alameda Terracota, 545 - Lojas 1042 a 1044 - Cerâmica, São Caetano do Sul

Contação de História do livro Abracadapalavra, com Cia Contando com Encanto

Quando: Sábado, 12, às 16h

Onde: Saraiva Shopping Jundiaí

Endereço: Avenida 9 de Julho, 3333 - Anhangabaú, Jundiaí

Contação Especial O Mistério da Tuba, com a Editora Melhoramentos

Quando: Domingo, 13, às 16h

Onde: Saraiva Shopping Santa Cruz

Endereço: R. Treze de Maio 1947 - Loja 4011/4012 - Sala 02 - Bela Vista

Contação de História João, O Violão Apaixonado

Quando: Domingo, 13, às 16h

Onde: Saraiva Shopping Santa Cruz

Endereço: Domingos de Morais, 2564 - Loja 1 and 2 - Vila Mariana