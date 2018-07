Dia das Crianças: em vez de brinquedos, pais presenteiam filhos com livros

Hábito de leitura deve ser estimulado desde cedo. Foto: Pixarbay

No período que antecede o Dia das Crianças, o comércio fica aquecido com a data e fabricantes de brinquedos 'abrem o sorriso' com a expectativa de aumento nas vendas. No entanto, Alguns pais preferem dar outro tipo de presente: livros.

A professora belo-horizontina Rachel Furieri avisa que o pequeno Victor, de 2 anos, não vai ganhar brinquedos neste ano. “Conto histórias para o Victor desde que ele era bebê ainda, e ele tem vários livrinhos, mesmo não conseguindo ler nem compreender nada ainda, pois acredito que o gosto por livros começa desde pequenininho, em ver as figuras e ouvir histórias”, afirma.

A ideia de presentear os pequenos com livros desde cedo tem base científica. “As crianças podem e devem ganhar livros desde o seu nascimento. Nos primeiros meses de vida as imagens com bastante contraste chamam mais a atenção do bebê, pois sua visão ainda está em desenvolvimento. Com o passar dos meses e anos pode-se investir em livros com mais conteúdo textual, aumentando gradualmente o texto em cada página. A capacidade de memorizar a história aumenta e a criança depende menos das figuras para compreender o conteúdo do que é lido”, alerta Anna Carolina Muller Queiroz, psicóloga e doutoranda em Psicologia do Desenvolvimento na USP.

Já a doutora em Psicologia, Luciana Dadico, ressalta a importância de se presentear livros em papel, em vez dos digitais. “É um cenário no qual tudo o que parece moderno e divertido é associado ao digital, em contraposição aos livros e materiais em papel - logo associados à escola e todas as chatices depositadas ali. Pesquisas na área têm mostrado que os dispositivos digitais não substituem os livros. Trata-se de materiais diferentes. Ao ler apenas livros digitais, o aproveitamento de nossa leitura tende a ser reduzido”, explica.

O comércio de livros neste período do ano registra um crescimento expressivo. Em 2016, na semana do Dia das Crianças, as vendas tiveram um aumento de 10,9% no volume de livros e de 7% nos valores arrecadados, em relação a uma semana antes da data. Os dados do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), indicam ainda que, só no ano passado, o comércio de livros arrecadou R$ 28,6 milhões em todo o Brasil.

Mas mesmo com a preferência pela leitura, o mercado de brinquedos continuará sendo importante. A expectativa para o setor é de fechar o ano com arrecadação de R$ 9 bilhões, sendo que o Dia das Crianças é responsável por 35% desse valor.

Enquanto alguns pais darão preferência para as histórias no papel, existe alguns que, por terem feito isso em outros anos, preferiram dar brinquedos neste ano. “Eu tento balancear a quantidade de livros e a de brinquedos, e eu reparei que tem mais livros que brinquedos, então optamos por brinquedos esse ano. Sempre demos o objeto livro, com muitas imagens, e até mesmo para usar no banho. O livro é um outro tipo de brinquedo que tem o propósito de contar histórias”, conta o professor de artes de Brasília, William Quintal, pai de duas crianças, uma de seis e outra de três anos.

Mesmo que a preferência seja dada para um desses presentes, não deve existir hierarquia entre brinquedos e livros. “O que deve ser sempre levado em consideração é o tipo de livro e o tipo de brinquedo que será dado à criança. Os brinquedos que permitem que a criança seja livre para brincar de maneiras diversas, usando a imaginação, são os mais interessantes para o desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo. Os livros também são fundamentais ao desenvolvimento infantil, pois além de desenvolver o que já foi mencionado anteriormente, estimulam a imaginação, permitem que a criança desenvolva o raciocínio lógico, além de entrar em contato com os conteúdos educativos que esses livros podem trazer. O próprio livro e a leitura se tornam uma brincadeira se forem bem trabalhados”, finaliza a psicóloga Anna Queiroz.