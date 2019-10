Dia das Crianças: Conheça 10 brinquedos feitos para conquistar adultos

Aproveitando o lançamento da live-action do desenho nos cinemas, a Lego lançou uma versão Aladim, que convida a criança a fazer um passeio no tapete mágico em volta do palácio com Aladdin e Jasmine. “Ajude Aladdin a atravessar o mercado, passar pela serpente e entrar na Gruta das Maravilhas para encontrar a lanterna mágica. Seja a Princesa Jasmine da Disney por um dia no palácio e depois ajude-a a descobrir Aladdin em sua varanda, para juntos fazerem um passeio romântico a bordo do tapete mágico!”, diz o enunciado do brinquedo, que claramente conquistou os adultos que foram crianças nos anos 1990.

Foto: Divulgação/Lego