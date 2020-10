Dia das Bruxas: Cliente com vassoura vai ganhar lanche de graça em fast food

Quem aparecer no drive-thru de alguns restaurantes da rede Burger King 'voando' em uma vassoura irá ganhar um lanche de graça Foto: Myriam Zilles/Pixabay

A rede de fast food Burger King anunciou nesta terça-feira, 27, uma promoção especial, e inusitada, para o Dia das Bruxas, comemorado no próximo sábado, 31. Os consumidores que aparecerem no drive-thru em vassouras, em vez de carros, irão ganhar um lanche de graça.

A promoção recebeu o nome de “Vassoura Thru”, e é válida entre as 10h e as 18h do dia 31. Além de precisar estar em uma vassoura, uma outra regra é que as pessoas precisarão estar usando máscara e respeitar o distanciamento social nas filas enquanto aguardam seus lanches.

Até pelo nome, a rede informou que a promoção só vale para restaurantes com drive-thru e em localidades específicas, que podem ser conferidas em breve neste site. Além disso, o Whopper, que será distribuído de graça, é limitado a um por CPF.

Essa não é a primeira ação da empresa no Halloween. Em 2016, um restaurante da rede em Nova York “se fantasiou” de McDonald’s, rede rival do Burger King, e em 2017 quem se fantasiou de palhaço ganhou um Whopper de graça, outra referência à marca concorrente, cujo símbolo mais conhecido é um palhaço.

A novidade repercutiu nas redes, e chegou ao assuntos mais comentados do Twitter na madrugada entre a segunda-feira, 26, e a terça-feira, com várias referências às bruxas, figuras conhecidas por voar em vassouras. Confira alguns comentários:

Eu e meus amigos chegando de vassoura e fantasma lá no bk kkk #VassouraThru pic.twitter.com/1x7EdukjId — sofia annabel (@sofiaannabel3) October 27, 2020

Sábado no BK com meu hambúrguer na mão #vassourathru pic.twitter.com/urvBTGQ1dC — Paulo H. Saldanha (@itspaulo0) October 27, 2020

Eu escolhendo a minha vassoura pra ir no BK dia 31 #VassouraThru pic.twitter.com/TWG646Ekin — duda (@dudasvezzia) October 27, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais