Dia da Gastronomia Sustentável: veja dicas para aproveitar partes de alimentos

O Dia da Gastronomia Sustentável, celebrado em 18 de junho, foi lançado em 2017 pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma forma de lembrar a importância de evitar o desperdício de alimentos, incentivando o aproveitamento completo dos mesmos. Apesar de muitas vezes serem descartados, cascas, talos, sementes e folhas podem ser utilizados na cozinha em diversas preparações.

Apesar das partes de comidas serem as mais descartadas, é comum que verduras ou frutas que já estejam muito maduras também acabem no lixo. Uma lista disponibilizada pela empresa WW Vigilantes do Peso aconselha que esses alimentos sejam aproveitados em saladas, ou usar as frutas em sobremesas com aveia em flocos ou granola.

É possível reaproveitar alimentos em sucos também, com diversas combinações: o talo de couve-flor vai bem com o suco de maracujá, e a cenoura mais madura com o de laranja, e são boas fontes de energia. Os talos de verduras em geral são ricos em fibras, e ajudam na saúde intestinal, podendo ser usados em sopas, cremes e suflês caseiros.

Ao invés de descartar as folhas de beterraba, cenoura e rabanete é possível usá-las refogadas em sopas ou saladas. As folhas de cenoura também podem ser usadas em sucos verdes ou no molho pesto. Em relação às sementes, a de abóbora pode ser torrada e temperada com ervas finas, sendo uma boa fonte de magnésio, zinco e fósforo.

Como aproveitar o máximo dos alimentos Enquanto o desperdício de comida ainda é um vício comum, o problema da fome assombra o mundo. O Brasil, por exemplo, saiu do mapa da fome da ONU mas organizações da sociedade civil afirmam que pode entrar novamente após o período de recessão e instabilidade político-econômica do País. Não é falta de alimento, mas sim a falta de acesso a ele. Por isso, é importante que cada um de nós faça sua parte no combate ao desperdício. Veja a seguir como aproveitar ao máximo os alimentos:

Por que desperdiçamos tanto? Elis Cavalcante, consultora em gastronomia e gestão de negócios em alimentação, explica que o hábito de preparar mais comida do que o consumo faz parte da cultura do nosso País, que não passou por períodos de escassez advindos, por exemplo, de guerras e também pela nossa vasta produção alimentar. 'Não sobrar comida na panela é um incômodo para a grande maioria da população, inclusive de baixa renda', aponta Elis.

A importância dos alimentos É importante reconhecer os impactos sociais, ambientais e econômicos da produção de alimentos e isso passa pelo consumo consciente. 'Digo para meus alunos que devemos respeitar o alimento, pois ele é um presente que a natureza nos dá, nós apenas remuneramos quem participa da cadeia produtiva', conta Elis.

Planeje as compras Uma ação tão simples quanto planejar as compras ajuda a reduzir o desperdício porque diminui a quantidade de alimentos que podem não ser consumidos e que estragariam, sendo jogados fora. A consultora em gastronomia sugere que se determine o tamanho das porções em quantidades por pessoa. "Por exemplo, uma xícara de arroz cru tem 125 gramas e pode servir de duas a três pessoas. É possível, também, comprar bifes ou filés por unidades e não por quilo. No caso de carne, em peça ou cubos, determine uma gramagem entre 150 e 200 gramas", aconselha Elis.

Planeje as compras Os três pontos que a especialista considera cruciais na hora de ir ao supermercado são: cardápio, número de pessoas a serem servidas e quantidade de alimento para cada um. Ela recomenda que se evite estocar comida para um período superior a uma quinzena ou, no máximo, um mês. Além disso, deve-se privilegiar o consumo do que deteriora mais rápido.

Fique de olho nos produtos perecíveis Produtos naturais têm prazo para estragar. Quanto mais sensíveis, menor o tempo para consumo. Técnicas como, por exemplo, refrigeração, congelamento, desidratação e até preparo de conservas servem para evitar a deterioração rápida dos alimentos. Elis sugere que frutas e hortaliças não sejam armazenadas por período superior a uma semana. "Há pessoas que enchem a geladeira de vegetais, achando que isso os tornará eternos", conta.

Aumente a vída útil dos alimentos Elis ensina a técnica do branqueamento, que inativa enzimas responsáveis pela degradação dos alimentos e que pode ser feita antes de qualquer uma dessas técnicas: 'O processo consiste em aquecer água em ponto de fervura e nela passar vegetais rapidamente. Imediatamente retire-os, escorra o excesso de água quente, mergulhe-os em água com gelo para resfriar totalmente'.

Ouse no preparo Cascas, folhas e talos de frutas e verduras são desperdiçados por não serem considerados comestíveis. No entanto, Elis mostra que eles podem, sim, contribuir com receitas muito saborosas: 'Cascas de legumes, de cebola e de alho podem ser cozidas em fogo baixo por 40 minutos, resultando em um delicioso caldo de legumes'.

Faça caldos caseiros 'Para caldos de carne, use talos de salsa, folhas de salsão/alho poró, cascas de cebola e aparas de carne pré-assadas, cozinhando por 2 horas em água fria e fogo baixo. Substitua a carne por carcaça crua de frango, pescoço e pés para um caldo de galinha. Já para caldo de peixe, use cabeça e carcaça. É possível, ainda, usar cascas de camarão', dá a dica Elis.

Use as cascas de legumes e frutas A consultora em gastronomia também deu dica para a casca da cebola: ela dá cor e brilho aos caldos e também pode ser usada no cozimento de ovos. Doces podem ser feitos com a casca da banana e da melancia, enquanto a do abacaxi serve para chás, sucos e caldas. Na foto, vinagrete de casca de banana e restos de legumes.

Já as cascas de frutas são muito usadas em sobremesas, em especial as de limão e laranja, com a recomendação de evitar raspar até a parte branca da casca, pois ela possui um sabor mais amargo. Elas também pode ser usadas para fazer chás e no cozimento de arroz ou quinoa, trazendo um sabor diferente para a refeição. Em todos os casos é recomendado que a casca seja higienizada corretamente antes do uso.

Além de utilizar partes ou alimentos inteiros que seriam jogados fora, a forma como armazenamos a comida também influencia na sua validade. Veja como prolongar a validade de alimentos clicando aqui.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais