Dezesseis enfermeiras ficam grávidas ao mesmo tempo e surpreendem hospital

Dezesseis enfermeiras de um hospital nos Estados Unidos ficaram grávidas ao mesmo tempo e causaram problemas na escala de trabalho do local Foto: Ross D. Franklin/AP

Uma coincidência está causando problemas na escala de trabalho do Banner Desert Medical Center, em Arizona, nos Estados Unidos. Dezesseis enfermeiras da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital engravidaram ao mesmo tempo e vão desfalcar o local durante o segundo semestre de 2018.

“Só percebemos que tantas de nós estávamos grávidas quando fizemos um grupo de apoio no Facebook”, disse Rochelle Sherman, grávida de oito meses, à agência Associated Press. “Nós começamos a fazer planos para tirarmos férias juntas”, brincou Jolene Garrow. Elas explicam que a situação ficou tão estranha que até os pacientes começaram a perceber que todas elas estavam grávidas.

O hospital encarou com bom humor as gravidezes simultâneas e afirma que já está fazendo um plano para contratar enfermeiras temporárias durante as 12 semanas de licença maternidade que as profissionais fixas irão tirar. Além disso, o hospital tirou as enfermeiras de contato com pacientes que estão recebendo tratamento para doenças contagiosas ou que estão fazendo terapia com radiação.