Dezembro Vermelho: Campanha tem ações no Metrô de São Paulo

Ações, que fazem parte do Dezembro Vermelho, trabalham com identificação, prevenção e informações acerca do Aids e outras ISTs Foto: Subdahip Mukherjee / FreeImages

A campanha do Dezembro Vermelho, que ocorre nacionalmente, busca conscientizar sobre a prevenção do vírus HIV e da Aids, bem como distribuir informações acerca de outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Em São Paulo, algumas ações ocorrerão nas linhas 4-Amarela e 5-Lilás do Metrô.

Promovidas pelas operadoras ViaQuatro e ViaMobilidade, as iniciativas vão oferecer exames de saliva para identificação rápida do HIV, além de distribuir material informativo sobre ISTs e preservativos masculinos e femininos.

O Dezembro Vermelho ocorre em referência ao dia 1 de dezembro, dia Mundial da Luta Contra a Aids.

Todas as estações das linhas 4 e 5 do Metrô já contam com displays com preservativos, forma importante de incentivar a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.

Confira as datas e estações em que as atividades ocorrerão:

Linha 5-Lilás

Estação Santo Amaro

Data: 26/11

Horário: das 11h às 16h, coleta até às 15h30

Local: Avenida Guido Caloi, 2.221

Estação Capão Redondo

Data: 04/12

Horário: das 11h às 16h, coleta até às 15h30

Local: Avenida Carlos Caldeira Filho, 4.261

Estação Campo Limpo

Data: 11/12

Horário: das 11h às 16h, coleta até às 15h30

Local: Rua Noanama, 85

Linha 4-Amarela

Estação Luz

Data: 28/11

Horário: das 11h às 16h, coleta até às 15h30

Local: Avenida Cásper Líbero, 598

Estação Pinheiros

Data: 04/12

Horário: das 11h às 16h, coleta até às 15h30

Local: Rua Capri, 145

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais