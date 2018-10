Dez filmes de comédia e motivacionais para melhorar o seu astral

Comédias e filmes motivacionais são capazes de aumentar serotonina no organismo. Foto: Reprodução/Columbia Pictures; Reprodução/Paramount Pictures; Reprodução/Paramount Pictures; Reprodução/Universal Pictures

Você está desanimado e irritado com o mundo? A rotina estressante no trabalho, em casa e a avalanche de conteúdo nas redes sociais estão acabando com o seu humor? Esses fatores podem desencadear doenças como a depressão e outros transtornos de ansiedade.

Essa sensação de irritabilidade pode ser um sinal de alerta para a falta de serotonina no organismo. O neurotransmissor produzido no cérebro e é responsável pela sensação de bem-estar e prazer. Quando a produção não vai bem, o humor é diretamente afetado. O uso de medicamentos pode ser indicado, mas existem maneiras naturais de aumentar a quantidade de serotonina no seu corpo.

Além de uma boa alimentação e exercícios físicos, dedicar um tempo para fazer atividades que dão prazer, como assistir a um filme ou série, é uma alternativa. Ao escolher o que assistir, prefira filmes de comédia ou motivacionais. Eles têm o poder de ativar no cérebro uma área conhecida como o circuito da recompensa, localizada no sistema límbico, responsável pelos afetos e medos. Assim, a serotonina será libera, proporcionando momentos de prazer e relaxamento.

Para te ajudar nessa escolha, listamos dez filmes de comédia e motivacionais que podem melhorar o seu humor. As produções motivacionais trazem uma visão otimista, apesar das dificuldades da vida, mostrando que cada um de nós é capaz de alcançar a resiliência, ou seja, dar a volta por cima. Já as comédias, muitas vezes por meio da fantasia, podem servir como uma fuga momentânea de uma realidade difícil de lidar.

1 - Uma lição de vida

Kimani Maruge é um homem de 84 anos que se matricula em uma escola primária depois que o governo do Quênia anuncia, em 2003, ensino básico gratuito. Só que para aprender a ler e escrever, ele terá que estudar com crianças de seis anos de idade. Esse filme mostra que não há limites ou restrições quando se tem um sonho, além de ser uma inspiração para pessoas que têm medo, vergonha ou receio de tentar novamente.

Assista ao vídeo:

2 - Histórias cruzadas

A história se passa em 1962 na cidade de Mississippi e relata a trajetória da jornalista Skeeter, uma jovem branca que decide escrever um livro contando relatos de empregadas domésticas que trabalham em lares de famílias ricas, justamente quando lutavam por direitos civis. Para isso, ela começa a entrevistar tais mulheres e se depara com depoimentos sobre situações de preconceito e humilhação e acaba construindo uma amizade com as entrevistadas. Histórias cruzadas é um filme sobre transcender limites, esperança e a capacidade de mudar.

Assista ao vídeo:

3 - Em busca da felicidade

Chris Gardner é um pai de família que enfrenta sérios problemas financeiros. Apesar de todas as tentativas em manter a família unida, sua esposa, decide partir. Chris agora é pai solteiro e precisa cuidar de Christopher, seu filho de apenas 5 anos. Ele tenta usar sua habilidade como vendedor para conseguir um emprego melhor, que lhe dê um salário mais digno.

Assista ao vídeo:

4 - A vida secreta de Walter Mitty

Esse filme conta de forma bem engraçada as desilusões amorosas e as várias perdas profissionais de Walter Mitty, que depois de muito tempo decide mudar. O lema do filme é 'pare de sonhar e comece a viver'.

Assista ao vídeo:

5 - Jamaica abaixo de zero

Baseada na história real da primeira equipe jamaicana de bobslead a participar da Olimpíada de Inverno. A equipe jamaicana terá de depositar sua confiança no treinador Irving Blitzer, que no passado foi um atleta trapaceiro, e vencer a descrença de todos, nesse divertido e emocionante filme.

Assista ao vídeo:

6 - O mentiroso

Um advogado trapalhão que vive mentindo e inventando desculpas para o filho. No dia do aniversário, Max faz um pedido e deseja que o pai não consiga mentir por um dia. O pedido se realiza e o advogado é 'obrigado' a dizer a verdade em várias situações engraçadas do cotidiano.

Assista ao vídeo:

7 - O virgem de 40 anos

Andy é um nerd de 40 anos que não perdeu sua virgindade. Mesmo que ele seja um cara legal, ele não teve a oportunidade de fazer sexo e, à medida que envelhece, ser virgem se torna mais constrangedor para ele. Seus amigos tentam ajudá-lo a encontrar uma mulher e perder sua virgindade, mas a mulher por quem ele se apaixona tem outros planos.

Assista ao vídeo:

8 - Curtindo a vida adoidado

Este clássico dos anos 1980 mostra um dia na vida de um adolescente que decide não ir à aula e leva a namorada e o melhor amigo com ele para altas aventuras pela cidade.

Assista ao vídeo:

9 - Um príncipe em Nova York

Todos os filmes protagonizados por Eddie Murphy nos anos 1980 e 1990 poderiam fazer a produção de serotonina do seu organismo aumentar. Mas Um príncipe em Nova York mostra, de maneira divertida, como seria o choque de cultura de um príncipe africano em terras norte-americanas na saga para encontrar o verdadeiro amor.

Assista ao vídeo:

10 - The Office

Esta é uma série de TV originalmente britânica, mas a versão americana é mais engraçada. A produção mostra os bastidores do cotidiano em um escritório responsável pela comercialização de papel. Não se engane: as situações mais simples do dia a dia podem ser hilárias. Escolha essa série sem medo de sorrir.

Assista ao vídeo: