Dez canais do YouTube para assistir no feriado e fugir do carnaval

Criadores de conteúdo fazem sucesso com vídeos publicados no YouTube. Foto: Unsplash/@christianw

Boa parte dos brasileiros pode estar contando os dias para o carnaval, o feriado mais popular do País, mas há quem prefira a tranquilidade à bagunça. Se você dispensa a folia e vai curtir o feriado em casa, o YouTube desponta como plataforma diversificada e exibe desde conteúdos divertidos até pedagógicos.

Só nos últimos quatro anos, o consumo de vídeos online no Brasil cresceu 135%, e o YouTube é o maior destino dos brasileiros para assistir a vídeos na internet, com 44% da preferência. Na plataforma, 39% das pessoas buscam por conteúdos de entretenimento, enquanto 30% utilizam para encontrar conteúdos educacionais, sendo esses os principais segmentos pesquisados.

Seja para colocar as finanças em dia, assistir a vídeos divertidos, organizar a casa, estudar ou cozinhar, é possível encontrar conteúdos para todos os gostos no YouTube. Confira dez canais para assistir no feriado e fugir do carnaval:

Você Sabia?

Os mais de 22 milhões de inscritos no canal têm acesso a curiosidades, histórias e fatos interessantes sobre o mundo. Os vídeos são apresentados pela dupla Lukas Marques e Daniel Molo.

Paloma Cipriano

Quer reformar sua casa ou apartamento, mas tem pouca verba disponível? Paloma mostra que isso é possível e traz exemplos práticos de como colocar (literalmente) a mão na massa durante as obras!

Me Poupe!

No canal Me Poupe!, a jornalista Nathalia Arcuri dá dicas de finanças pessoais, principalmente para iniciantes. Os vídeos giram em torno dos temas controle financeiro, investimentos e empreendedorismo.

Alexandrismos

Alexandra Gurgel aborda temas como body positive, saúde mental e auto estima em seus vídeos, que atingem mais de 400 mil pessoas na plataforma.

Afros e Afins

Criado por Nátaly Neri, o canal incentiva a autonomia intelectual e estética das mulheres. Os conteúdos são centrados em feminismo e consumo consciente.

Presunto Vegetariano

O canal traz receitas vegetarianas e veganas, desde pratos já conhecidos até novidades da culinária, como o homus de pimentão vermelho assado ou o 'Danoninho' de inhame.

Kel Freire

Trazendo conteúdos e previsões divertidas sobre os signos do zodíaco, a youtuber Kel Freire ultrapassou os 700 mil inscritos em seu canal.

Nerdologia

A cultura nerd faz sucesso no YouTube e é o foco principal do Nerdologia, canal que oferece conteúdo sobre ciências para mais de 2,3 milhões de pessoas.

Ferretto Matemática

O objetivo do canal comandado pelo professor Ferretto é ensinar matemática de maneira didática e descomplicada por meio da internet. Os vídeos fazem sucesso, principalmente, entre o público que se prepara para prestar o vestibular.

Leitura ObrigaHISTÓRIA

Os conteúdos expositivos sobre história e ciências humanas fascinam os 140 mil inscritos que acompanham o canal.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais.