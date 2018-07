Dexter, coelho de 91 cm, pode se tornar o maior da Inglaterra

Atualmente, o pai de Dexter é o coelho de maior comprimento da Inglaterra Foto: YouTube/ Barcroft Animals

Dexter é um coelho um pouco diferente dos outros. Com apenas dez meses, ele tem 91 centímetros de comprimento, três vezes o tamanho de um coelho recém nascido - ele ainda deve crescer durante dois anos.

O coelho pode se tornar o maior de sua espécie na Inglaterra. O tamanho de Dexter, no entanto, não é tão surpreendente: o posto de maior coelho, atualmente, é de seu ái, Darius, que tem 1,2 metro de comprimento.

Quando seus donos o pegaram, ele tinha dez semanas e era do tamanho de um filhote de cachorro. "Muito menor do que agora", disse Brad ao Metro. "Nós tínhamos algumas opções de coelhos mas Dexter realmente se sobressaiu e ele cresceu muito nos últimos meses."

Comparado a um coelho comum, ele é três vezes maior, explica o dono. Em comparação com um Continental Giant, Dexter é 50% maior.

A família de Dexter gasta 100 libras por mês em sua comida, isto é, R$ 423. Eles estimam que o coelho coma mais de duas mil cenouras por ano. "O maior problema com Dexter é a demanda. Ele quer comida fresca e cama todos os dias", explicou Brad ao Metro.

"Dexter é um gigante gentil. Ele gosta de brincar com nossos cachorros [a família tem dois bulldogs franceses], gosta de correr com as crianças e ficar no colo das pessoas", diz o dono.