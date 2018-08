Destilaria de gim mais antiga do Reino Unido mantém receita secular da bebida

O prédio da destilaria do Plymouth Gin data do século 15 e foi usado como um monastério pelos monges "black friars" - ou "frades negros", uma alusão aos robes escuros que usavam. Foto: Plymouth Gin

Ele tem origem na Holanda do século 17 e se tornou famoso na Inglaterra no mesmo período. Usado para acalmar os soldados britânicos durante a Guerra dos Trinta Anos (uma série de conflitos entre países europeus que durou de 1618 a 1648) e até para curar dor de estômago, o gim experimenta, desde 2010, um forte renascimento impulsionado principalmente pelo crescimento da cena coqueteleira no mundo.

O sucesso pode ser medido em números: de acordo com a Wine and Spirit Trade Association, que representa diversas companhias de vinhos e destilados no Reino Unido, apenas nos últimos cinco anos, as vendas de gim tiveram um crescimento de 20% ao ano. O número de destilarias dobrou no país, gerando um valor estimado em 1 bilhão de libras em vendas.

Esse "Renascimento do Gim" ("ginaissance", em inglês) inspirou a especialista em drinques Emma Stokes, autora do blog Gin Monkey, a transformar o amor pela bebida em uma data festiva. Nascia, assim, em 2013, o primeiro World Gin Day, que atualmente é celebrado no mundo todo - incluindo no Brasil - sempre no segundo sábado de junho.

Produzido a partir de uma fruta chamada zimbro ("juniper", em inglês), o gim leva ainda uma mistura de outros ingredientes botânicos, como casca de laranja, coentro e cardamomo. A receita e a dosagem de cada um dos ingredientes, no entanto, é único para cada marca - e, por isso mesmo, guardado a sete chaves por elas.

A fórmula secreta, muitas vezes, é repassada ao longo dos séculos e seguida à risca até os dias atuais. É o caso, por exemplo, do Plymouth Gin, que teve sua receita criada em 1793 e é considerado um dos melhores e mais versáteis gins do mundo.

Localizada na cidade de Plymouth, ao sul da Inglaterra, a destilaria do rótulo é considerada a mais antiga do Reino Unido ainda em funcionamento. O prédio histórico, inclusive, data do século 15 e foi usado como um monastério pelos monges dominicanos conhecidos como "black friars" - ou "frades negros", uma alusão aos robes escuros que estes utilizavam.

Processo artesanal. De acordo com Karen Ehrlich, diretora global da marca Pernod Ricard, que detém os direitos do rótulo Plymouth Gin, a bebida conta com sete ingredientes botânicos básicos: zimbro, sementes de coentro, casca de laranja, casca de limão, cardamomo verde, raiz de orris (também conhecido como lírio fiorentino) e raiz de angélica.

Como no passado, o processo permanece o mais artesanal possível. Os botânicos são colhidos de forma manual e, depois, selecionados pessoalmente pelo mestre destilador (ou "master distiller"), como é chamado o responsável por manter o blend da bebida sempre dentro do padrão de qualidade. "Apenas o mestre e mais dois ajudantes conhecem a receita do Plymouth Gin", explica Karen. "Cada lote da produção só é aprovado quando dois dos três responsáveis aprovam", conta.

A destialação do gim é feita no mesmo tonel há mais de cem anos. Foto: Plymouth Gin

De sabor suave e levemente cítrico, o Plymouth Gin é o preferido pelos especialistas em drinques para produzir coquetéis clássicos justamente pelo equilíbrio em sua formulação. O Dry Martini, por exemplo, receita clássica criada no início do século 20, apareceu em muitos livros de coquetelaria da época com indicações para ser feito especificamente com Plymouth Gin.

O Plymouth Gin sabor suave e levemente cítrico e é muito recomendado por bartenders para fazer o clássico drinque Dry Martini. Foto: Plymouth Gin

Redes sociais. Além do crescimento da coquetelaria no mundo todo, Karen acredita que outro motivo tem aumentado a popularidade do gim, principalmente entre as gerações mais jovens: as redes sociais. "A taça mais encorpada, a decoração do copo e o ritual do preparo da bebida são fatores que geram bons filmes e imagens para compartilhar na internet", explica. "A foto fica bonita e glamourosa", afirma.

Quando se fala em gim, o primeiro drinque que vem à mente é mesmo o Martini, feito com duas doses do destilado para um de vermute - as medidas, no entanto, podem variar ao gosto de cada bartender. Mas o gim também pode ser consumido de outras formas, como no Negroni (que leva, além de gim e vermute, Campari e rodelas de laranja) e apenas misturado com água tônica.

"Diz a lenda que existe um Martini para cada pessoa", brinca Karen, que é brasileira e prefere o seu com duas partes de gim, uma de vermute e algumas gotas de limão.