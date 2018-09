Designer desenha personagens de 'Star Wars' sob a estética de Tim Burton

Princesa Leia em Star Wars: Uma Nova Esperança Foto: Lucasfilm

Um designer decidiu imaginar o que aconteceria caso Star Wars fosse um desenho animado e Tim Burton fosse o criador por trás dos filmes. Assim, Andrew Tarusov desenhou os personagens da série espacial sob a estética do diretor de O Estranho Mundo de Jack e Frankenweenie, entre outros.

Andrew nasceu em Ribinsk, na Rússia, e atualmente mora em Los Angeles com sua família. Ele fez alguns projetos similares envolvendo personagens da Disney, super-heróis e até personagens de Game of Thrones, sempre com a estética de Tim Burton.

O sucesso foi tanto que ele resolveu aplicar a ideia aos personagens de Star Wars. Assim, surgiram Kyto Ren e Rey de olhos que inspiram ao mesmo tempo medo e compaixão.

Sabe o Darth Vader poderoso dos filmes? Sob os traços de Andrew, ele parece mais um fantasminha. E Han Solo e Chewbacca também parecem mais dóceis e camaradas.

Confira esses e outros personagens:

Uma publicação compartilhada por Pin-Up by Andrew Tarusov (@askandy) em 19 de Dez, 2017 às 1:33 PST

Uma publicação compartilhada por Pin-Up by Andrew Tarusov (@askandy) em 19 de Dez, 2017 às 1:32 PST

Uma publicação compartilhada por Pin-Up by Andrew Tarusov (@askandy) em 18 de Dez, 2017 às 12:20 PST

Uma publicação compartilhada por Pin-Up by Andrew Tarusov (@askandy) em 16 de Dez, 2017 às 11:26 PST

Uma publicação compartilhada por Pin-Up by Andrew Tarusov (@askandy) em 15 de Dez, 2017 às 12:34 PST

Uma publicação compartilhada por Pin-Up by Andrew Tarusov (@askandy) em 14 de Dez, 2017 às 12:46 PST

Uma publicação compartilhada por Pin-Up by Andrew Tarusov (@askandy) em 13 de Dez, 2017 às 11:47 PST

Uma publicação compartilhada por Pin-Up by Andrew Tarusov (@askandy) em 12 de Dez, 2017 às 10:54 PST