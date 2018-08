Desenho de pênis gigante aparece em lago seco na Austrália; veja

Austrália ganhou um novo monumento peculiar Foto: Pixabay/@WikiImages

Um novo monumento curioso ganhou destaque esta semana na Austrália: o desenho de um pênis de 85 metros de comprimento foi encontrado no leito de um lago seco na localidade rural de Marcus Hill.

As imagens do desenho fálico foram compartilhadas por uma página do Facebook na última segunda-feira, 25, mas sabe-se que os moradores locais já haviam notado a sua aparição meses atrás. As informações são do jornal Geelong Advertiser.

Entusiasmados com a novidade, internautas descobriram que o desenho pode ser visto do espaço e é possível encontrá-lo no Google Maps (clique aqui) com a localização do lago Betoota.

Confira abaixo: