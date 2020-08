Desenhistas fazem homenagem a Chadwick Boseman, protagonista de 'Pantera Negra'

Chadwick Boseman foi homenageado por meio de desenhos após morrer por consequência de um câncer. Foto: Instagram/@_alessandrovalli_

A morte de Chadwick Boseman, mais conhecido por interpretar o Pantera Negra nos filmes da Marvel Studios, comoveu pessoas de todo o mundo. Colegas de elenco, diretores, atletas e políticos manifestaram pesar nas redes sociais, mas também chamou atenção as homenagens que retratam o artista e o personagem heroico em desenho.

No Twitter, onde os termos 'Chadwick', 'pantera negra' e a hashtag #WakandaForever permanecem entre os assuntos mais comentados desde a noite de sexta-feira, 28, internautas lamentaram a perda do astro compartilhando imagens criadas por desenhistas.

Já no Instagram, os próprios autores das obras fizeram publicações, alguns mostrando o processo de criação. Uma das mais compartilhadas foi feita pelo perfil @artortoise, que mostra o Pantera Negra indo para o céu enquanto outros heróis do universo Marvel se despedem e choram.

É 2020 vc ta se superando a cada dia hein, hj acordei com essa triste notícia #ripchadwickboseman #Wakanda4Ever O cara q luto em silêncio contra um câncer e deu esperanças em mtas crianças qndo visitou um hospital anos atrás. Descanse em paz Pantera Negra pic.twitter.com/fm4xqc8Rjm — Samuelzin (@samuellukasms) August 29, 2020

Outro desenho que repercutiu foi do artista Alessandro Valli, que descreve o trabalho que faz como 'simpsonização', ou seja, com os mesmos traços do seriado Os Simpsons. Ele afirma, porém, que as artes não estão associadas à Fox nem são patrocinadas pela empresa. Na imagem, Pantera Negra aparece no céu, com asas de anjo e aura, junto ao cineasta Stan Lee, co-criador do personagem que morreu em 2018.

Alguns obras impressionam pela criatividade, como a do artista Dino Tomic, cujo desenho muda diante de uma chama de fogo.

A ilustradora brasileira Bruna Bandeira também contribuiu com a arte que produz e divulgou na página profissional @imagineedesenhe uma versão mais sutil do Pantera Negra. O desenho é acompanhado de uma frase que o personagem diz no filme: "Na minha cultura, a morte não é o fim. É mais um ponto de partida".

Abaixo, confira outras homenagens feitas a Chadwick Boseman por meio de desenhos: