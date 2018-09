Desenhista faz estampas de vestidos com paisagens urbanas

Uma desenhista japonesa fez sucesso no Twitter ao criar montagens com de vestidos com estampas de paisagens urbanas Foto: Twitter/@Hiyo_ihanatD

Uma desenhista japonesa que se identifica como Hiyo fez sucesso recentemente no Twitter ao postar fotos de uma princesa da Disney que ela desenhou, mas recortou o vestido e 'encaixa' a gravura em paisagens urbanas, como nos parques da Disney em Tóquio.

Com mais de 188 mil curtidas e 44 mil retuítes, as montagens que a desenhista fez foram muito elogiadas por usuários na rede social. "Não li todos os comentários, mas me inspirei em artistas que faziam a mesma coisa e achei legal! Decidi fazer o mesmo na Disney", comentou a artista sobre a repercussão das suas fotos.

"Impressionada com a coordenação motora pra cortar direitinho, jamais conseguiria", comentou uma brasileira no Twitter sobre as montagens. Veja abaixo.