Desempregado, coletor que viralizou com dicas sobre descarte quer voltar à profissão

Wilson Oliveira trabalhou durante dez anos como coletor de lixo mas atualmente está desempregado Foto: Facebook / Wilson Oliveira

O ex-coletor de lixo Wilson Oliveira viralizou na internet em 2017 após fazer algumas publicações em que dava dicas sobre como realizar o descarte correto de materiais que podem gerar acidentes para os coletores. Agora, desempregado há uma semana, ele relata o desejo de voltar à profissão.

Wilson acabou saindo do emprego pouco tempo depois do vídeo viralizar, e chegou a ficar um ano e meio desempregado até conseguir um novo emprego como operador de máquina em uma rodovia, no final de 2019. Ele teve o contrato encerrado na semana passada, e também não conseguiu obter o auxílio emergencial do Governo Federal, de R$ 600.

“A situação está muito ruim. A gente não sabe nem aonde vai trabalhar por causa do coronavírus”, comentou Wilson em entrevista ao E+. Ele destacou que está procurando um emprego, mas que sua vontade é retornar à profissão de coletor de lixo, algo que ele gosta de fazer.

O coletor teve diversas publicações que viralizaram no Facebook em 2017, após destacar a importância de descartar o lixo com cuidado para evitar acidentes. À época ele estava há dez anos na profissão, e após um acidente com cacos de vidro chegou a levar dez pontos e ir para o hospital, o que motivou as publicações.

“Eu gosto de trabalhar com gente. Quando trabalho com o caminhão [de lixo] você vê gente o dia todo, é um serviço que eu gosto”, explica ele. Atualmente ele mora junto com a mãe em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, e também paga duas pensões mensais para os filhos. Interessados em ajudar podem entrar em contato com ele no número (16) 993757062.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais