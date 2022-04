'Desafio da Natureza Urbana': País participa de evento mundial de conscientização da biodiversidade

O 'Desafio da Natureza Urbana', desafio global promovido no Brasil pela Ampara Animal, vai ocorrer de 29 de abril a 2 de maio, com o objetivo de estimular a prática da observação da natureza urbana. Foto: Ampara Animal

De 29 de abril a 2 de maio vai ocorrer o Desafio da Natureza Urbana, realizado no Brasil pela ONG Ampara Animal.

Com escala mundial, o evento estimula a prática da observação da natureza urbana. Por aqui, a capital paulista e a cidade de Poconé, no Mato Grosso, onde a ONG atua na proteção da vida selvagem, participarão do desafio. O evento terá o apoio do SESC Pantanal.

As expedições para registrar a biodiversidade em São Paulo serão feitas em parceria com ONGs junto da prefeitura da capital, e ocorrerão em diferentes regiões da cidade, como no Horto Florestal, Parque Barragem da Guarapiranga (necessária inscrição), Parque do Carmo, Parque da Aclimação e Parque Chácara do Jockey.

Biólogos e observadores da natureza parceiros da Ampara estarão a postos para orientar sobre como fazer uma 'bioblitz' completa. "Estaremos nos parques ajudando as pessoas a encontrarem e identificarem a biodiversidade existente neles", explica o biólogo e gerente de pesquisa da Ampara Silvestre, Maurício Forlani.

Para participar, basta ir até os locais ou realizar uma 'bioblitz' por conta própria, buscando espaços que proporcionem o contato com a natureza. A ideia é que, pelo aplicativos iNaturalist e eBird (exclusivo para aves), sejam arquivados os registros do máximo de animais e plantas que cada participante encontrar.

Desafio da Natureza Urbana: História

Criado em 2016 nos Estados Unidos, o Desafio da Natureza Urbana (com o nome original de City Nature Challenge - CNC), é um evento global com foco em trazer a natureza para perto do cidadão.

Para isso, o desafio motiva pessoas de todo o mundo a encontrarem e documentarem a vida selvagem em suas cidades e essa 'bioblitz' global resulta em uma competição colaborativa com os objetivos de reunir o máximo de pessoas em volta da vida selvagem das cidades e a documentação do maior número de espécies.

Na edição do ano passado, 44 países se uniram no desafio, resultando em mais de um milhão de observações feitas e 45 mil espécies registradas. Além das ações em contato com a natureza, o Desafio da Natureza Urbana deste ano também conta com uma programação diária de workshops, entre os dias 25 e 28 de abril, com o tema 'Ampliando o Olhar Para a Biodiversidade'. As palestras estão disponíveis no YouTube.