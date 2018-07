Delegacia nos Estados Unidos faz cover de música de Bruno Mars

Um departamente de polícia nos Estados Unidos fez cover de uma música do cantor Bruno Mars e viralizou nas redes sociais Foto: Facebook/Norfolk Police Department

Uma delegacia de polícia localizada na cidade de Norfolk, em Virginia, nos Estados Unidos, respondeu a um desafio feito por outra delegacia, localizada no Texas, e fizeram um cover da música Uptown Funk, do cantores Mark Ronson e Bruno Mars. Mais de 40 policiais, entre eles até mesmo membros do esquadrão antibombas, participaram da brincadeira.

O elaborado vídeo fez sucesso no Facebook, onde já passou de 29 milhões de visualizações. “Nós queríamos mostrar à comunidade que não somos robôs, nosso principal objetivo é protegê-los e serví-los”, disse o policial William Pickering ao jornal The Virginian-Pilot. “Nossos interesses são muito parecidos com os da nossa comunidade”, continuou.

“Estou muito feliz que as pessoas gostaram do vídeo, não temos palavras para definir nossa surpresa com o sucesso”, falou o policial. Para continuar o desafio, a polícia de Norfolk desafiou os departamentos de polícia de Seattle, da Norfolk britânica, Virginia Beach e St. Louis.

Veja abaixo o vídeo.