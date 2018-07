Delegacia Eletrônica de Proteção Animal é implantada em São Paulo 

Com a denúncia, o usuário pode anexar vídeo, fotos e indicas testemunhas Foto: Pixabay

Agora é possível fazer denúncias de crimes contra animais em todos Estado de São Paulo. Pelo site www.ssp.sp.gov.br/depa qualquer um pode delatar maus-tratos a animais e incluir fotos e vídeos, além de indicar testemunhas.

Pelo sistema, a delegacia responsável será informada e dará início ao processo de verificação. Em até dez dias, o denunciante recebe um retorno. Na opinião do deputado Feliciano Filho, do PSC-SP, criador do projeto, a delegacia eletrônica foi criada para facilitar o trabalho das pessoas que amam animais.

"Quem maltrata, fere ou mata um animal não pode ficar sem punição", afirmou. No entanto, o deputado alerta que caso a ocorrência seja urgente, a Polícia Militar deve ser acionada.

Outro objetivo do portal é mapear a criminalidade contra animais do Estado para elaborar diretrizes para impedir que esse tipo de crime aconteça. "As estatísticas de onde estão ocorrendo os maus-tratos e os crimes servirão para direcionar a implantação de políticas públicas de conscientização, castração e identificação de animais no Estado de São Paulo", explicou Feliciano Filho.