‘Deise do tombo’ usa popularidade para ajudar vizinha com câncer

'Deise do tombo' já arrecadou mais de R$60 mil para ajudar vizinha com câncer Foto: Instagram/ @deisegouveiaa

‘Deise do tombo’ usa sua popularidade para ajudar vizinha com câncer

Deise Gouveia, 21 anos, é uma estudante de contabilidade, moradora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que viralizou nas redes sociais neste sábado, 5, depois do vídeo em que ela sofre uma queda virar meme na internet.

Ao sair de uma festa no Rio, a ‘Deise do tombo’, como ela mesma se descreve no Instagram, estava tentando se equilibrar com um copo de cerveja na mão, quando uma amiga, que estava filmando o momento, pergunta: "Não chega de beber, não, Deise?".

A jovem acena que não e logo em seguida tenta se apoiar em um portão. O que ela não esperava é que o mesmo estava aberto e ela despencou por uma escadaria e acabou caindo na sala da casa de uma desconhecida.

Depois de se recuperar, Deise decidiu pedir desculpas para a dona da casa, a Paula. Lá, ela descobriu que a moradora sofre de câncer no reto e decidiu ajudá-la, com a visibilidade que tinha, lançando uma vaquinha virtual.

"Depois do tombo eu fui na casa dela pedir desculpa e ela me disse que sofre de câncer no reto(...) Peço de coração a todos vocês que puderem ajudar com qualquer contribuição. Será muito bem-vindo", escreveu Deise, que ainda deixou seu endereço para receber doações de alimentos e fraldas para Paula.

"Deus sabe de todas as coisas e eu creio que esse tombo na casa dela não foi em vão. Deus faz tudo certo no tempo dele", finalizou ela. Atualmente, a vaquinha já tem mais de R$60 mil arrecadado.

Na publicação, a jovem, que já tem mais de 300 mil seguidores no Instagram, recebeu diversos elogios de nomes como Jonathan Costa, Nego do Borel, Thiago Martins e Carlinhos Maia que a parabenizaram pela boa ação.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais