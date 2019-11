Decoração de Natal pode representar perigo para os pets

Quem tem gato ou cachorro precisa tomar alguns cuidados na hora de escolher os enfeites. Foto: Pixabay

Muita gente se empolga com a chegada do fim do ano no quesito decoração de Natal. Pelo menos uma árvore bem enfeitada, com bolinhas e pisca-pisca tem que ter, não é? Mas é preciso redobrar atenção quando a casa tem um bichinho de estimação.

Quem tem gato ou cachorro precisa tomar alguns cuidados.

O veterinário Jorge Morais, fundador da rede Animal Place, ressalta que alguns itens são muito atraentes para os animais que querem brincar.

“Os fios elétricos devem ficar fora de alcance, pois o pet pode levar choque, se queimar e até se enforcar”, adverte. O ideal é pendurar o pisca-pisca em um lugar fora do alcance dos pets.

Donos de gatos devem observar também a disposição dos móveis. “Recomendo checar a posição de prateleiras, estantes e outros mobiliários para evitar que eles facilitem o acesso do animal aos fios. Na dúvida, opte por guirlandas ou objetos pesados e maiores para não serem engolidos ou derrubados”, orienta Jorge Morais.

O prejuízo pode ainda ser maior dependendo do material utilizado na fabricação dos produtos. “As bolas de vidro, por exemplo, devem ser evitadas, principalmente por quem tem cães, pois eles podem ingerir os fragmentos em caso de quebra”, alerta o especialista.

Para quem faz questão da árvore de Natal, o veterinário também dá algumas dicas. “Para evitar a aproximação dos cães, basta montá-la em cima de móveis, por exemplo. Os gatos, no entanto, não possuem essa limitação, por isso é preciso ter um pouco mais de paciência. Uma ideia é montar tudo aos poucos e bem antes do período de Natal, para que eles acostumem com a presença dos objetos no ambiente”, aconselha.

A exposição gradativa dos animais aos enfeites funciona como um adestramento. Para os felinos, diminui o interesse, pois passam a perceber que aquele cenário é parte do cotidiano. Outra sugestão é oferecer brinquedos adequados eles. “Com paciência e tempo, é possível desviar a atenção dos animais e atraí-los para uma outra brincadeira”, finaliza Jorge Morais.