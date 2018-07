De férias no nordeste, curitibana vê a própria foto em carrinho de crepe

Francielly Azevedo viu com bom humor a sua foto ser usada sem autorização Foto: Reprodução/ Facebook Francielly Azevedo

Francielly Azevedo estava há mais de três mil quilômetros de casa quando se deparou com uma foto sua em um carrinho de crepe. A jornalista, que mora em Curitiba, estava passando as férias em Natal quando se surpreendeu com a imagem.

Quem pensa que ela ficou brava por ter a foto usada sem autorização, se engana. A mulher achou graça do ocorrido que ela chegou a chamar de "coincidências loucas da vida" em post no Facebook. "A importância de cuidar com o que se coloca nas redes sociais. Caiu na rede está aí pra usar, mesmo sem direito de imagem", escreveu.

A jornalista também destacou na rede social que na época da foto estava ruiva e com roupa de frio em Curitiba.