De barata a placenta, artista cria bolos assustadores para o Halloween

Bolo da artista americana parece coração ensanguentado Foto: Reprodução/Facebook

Nesta segunda-feira, 31, é celebrado em todo o mundo o Dia das Bruxas - ou apenas o "Halloween". Em vários países, a data é marca por festas à fantasia e também, claro, por comida e doces enfeitados com a temática. Nas redes sociais, a artista americana Katherine Dey está chamando a atenção por seus bolos realistas e assustadores.

A confeiteira de Nova York é formada em enfermagem e, por isso, mostra intimidade com formas e órgãos humanos. Entre os bolos, estão cabeças, placentas, bebês recém-nascidos e olhos. Isso sem falar nas baratas e nos crânios de animais...

Na página do Facebook, onde tem quase 45 mil seguidores, Katherine também apresenta seus trabalhos em pintura corporal e maquiagem. Já no Youtube, a artista mostra todo o processo de produção dos bolos, que podem ser de vários sabores, como chocolate e baunilha, com direito a recheio e tudo.