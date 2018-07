De Alcione a Filipe Catto: 8 eventos musicais gratuitos em SP neste fim de semana

Com 73 anos de carreira, músico pernambucano lança seu primeiro álbum, "Histórias que Andei". Sábado, 17, às 20h, no Itaú Cultural (Av. Paulista, 149 - Bela Vista). Distribuição de ingressos gratuita a partir das 19h do dia do espetáculo.

Foto: Juarez Ventura/Reprodução/Instagram