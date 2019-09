De Akon a Restart: doze músicas nostálgicas que você ouvia no MP3 dez anos atrás

Músicas que marcaram época ainda continuam sendo comentadas nas redes sociais como nostálgicas. Foto: Reproduções de 'Beaultiful Girls' (2009), 'Don't Matter' (2009), 'Na Sua Estante' (2009 / YouTube | Márcio Fernandes / Estadão

Pensar em 2009 pode ser algo distante para alguns, mas memórias ressuscitam quando a geração de crianças, adolescentes e jovens adultos da época recorda as ‘paradas de sucesso’ que se alastravam pela internet, incluindo as comunidades do Orkut.

Com mais de 840 milhões de visualizações no YouTube, o rapper senegalês Akon ganhou repercussão com a ‘sofrência’ Lonely e Don’t Matter – com direito a trocadilhos como “Roubaram o meu fusquinha vermelho (...)”. O cantor Sean Kingston também se destacou com o clipe de uma lanchonete retrô, onde desabafava sobre sua desilusão amorosa em Beautiful Girls.

No Brasil, por sua vez, o sucesso dos músicos internacionais se misturavam com o universo dos ‘emos’, fãs de Cine e Restart. O refrão “Eu vou te esperar / Aonde quer que eu vá / Te levo comigo” conquistou milhões de ouvintes e, junto, veio a moda de meninos e meninas com franjas lisas, roupas apertadas e acessórios coloridos. Hoje, internautas brincam ao lembrar da época, comparando com o atual sucesso da banda de pop coreano (K-pop) BTS - grupo musical que atrai, em sua maioria, pré-adolescentes.

“Em 2010 zoavam os fãs de Restart. Em 2019 zoam os fãs de K-pop. Nada mudou (risos)”, escreveu um usuário identificado como Isa Odeia Loli do YouTube. “Restart era tipo um BTS antigo. Se você falasse mal, era caçado até as profundezas do inferno”, afirmou outro, chamado Otaku Safadão.

A nostalgia da década passada se fortalece também ao falar do quarteto The Black Eyed Peas, donos das canções I Gotta Feeling e Where Is The Love?, que tocavam nas rádios, baladas e no top 10 da MTV. A voz de Fergie se destacava sendo o único timbre feminino do grupo. Ela saiu em 2017, mas Willi.i.am, Apl.de.ap e Taboo continuam na banda, que vai se apresentar em cinco de outubro no Rock in Rio.

Relembre abaixo os clipes oficiais de doze músicas que fizeram sucesso há dez anos, incluindo as de Rihanna, Lily Allen, Eminem e Justin Timberlake, que, com uma batida lenta e dançante, atingiu quase 300 milhões de ouvintes no YouTube com What Goes Around Comes Around.

1. Akon - Don't Matter

2. Sean Kingston - Beautiful Girls

3. Pitty - Na Sua Estante

4. The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

5. The Black Eyed Peas - Where Is The Love?

6. Restart - Levo Comigo

7. Lily Allen - LDN

8. Rihanna - SOS

9. JoJo - Too Little Too Late

10. Eminem ft. 50 Cent, Cashis, Lloyd Banks - You Don't Know

11. Cine - Garota Radical

12. Justin Timberlake - What Goes Around...Comes Around