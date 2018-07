Danos com acidentes de carro envolvendo Pokémon Go chegam aos bilhões de reais

Uma pesquisa feita nos EUA estimou em bilhões de reais os danos em acidentes automobilísticos causados por 'Pokémon Go' Foto: Mariana Bazo/Reuters

Desde o lançamento do aplicativo Pokémon Go, em julho de 2016, não faltaram relatos de acidentes automobilísticos causados pelo jogo. Antes de uma atualização feita para impedir que usuários utilizassem o aplicativo enquanto estavam dirigindo, era ocorrência comum a imprudência tomar conta de quem tentava capturar os pokémons.

Agora, um estudo feito pela Purdue University, nos Estados Unidos, tentou mensurar o quão graves foram os prejuízos causados em acidentes de carro envolvendo o aplicativo. A economista Mara Faccio analisou cerca de 12 mil boletins de ocorrência feitos no condado em que se situa a universidade durante os 148 primeiros dias após o lançamento do jogo e descobriu que 134 acidentes foram diretamente relacionados ao uso do aplicativo ao volante.

Os prejuízos causados por acidentes envolvendo o aplicativo variam entre US$ 5,2 milhões a US$ 25,5 milhões (entre R$ 16,7 milhões e R$ 80,5 milhões). Fazendo uma projeção nacional a partir desses dados, a economista acredita que os danos envolvendo o jogo, só nos Estados Unidos, variem entre US$ 2 bilhões e US$ 7,2 bilhões (R$ 6,4 bilhões e R$ 23,2 bilhões) no mesmo período analisado.