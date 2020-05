Daniela Mercury, Preta Gil e Luiza Possi fazem live para arrecadar doações no combate ao coronavírus

Daniela Mercury, Preta Gil e Luiza Possi fazem live para arrecadar fundos durante pandemia do coronavírus Foto: Célia Santos/Instagram/ @pretagil/Sergio Castro/Estadão

Zizi e Luiza Possi fazem live de ‘mãe e filha’ para arrecadar fundos contra coronavírus

Neste domingo, 10, Zizi e Luiza Possi farão uma homenagem às mães do Brasil em uma transmissão ao vivo, pela internet. O show de mãe e filha, com apoio do Carrefour, será exibido via YouTube e Instagram das artistas e redes sociais da empresa, às 17h.

Durante a live, os telespectadores poderão fazer doações via QR Code, que serão convertidas em cestas básicas para serem entregues a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade nesse momento de pandemia de coronavírus. Para aumentar o número de famílias atendidas, o Grupo Carrefour Brasil vai dobrar o valor arrecadado.

A ação faz parte do movimento “Compra Solidária”, lançado pelo Grupo Carrefour Brasil, em que os consumidores podem realizar suas doações nos caixas das lojas ou via site. A cada R$ 1 doado por clientes, a empresa realizará a doação de valor equivalente. Os clientes também podem realizar doações de alimentos e itens essenciais nas unidades Atacadão. A empresa conta com a parceria de ONGs especializadas, que são responsáveis em mapear as comunidades que serão beneficiadas e organizar a distribuição dos vales-alimentação em diversos estados do país.

