Curta-metragem de história de amor entre dois meninos faz sucesso no YouTube

Animação conta, em menos de cinco minutos, a história de amor entre dois meninos. Foto: Cena de curta-metragem 'In a Heartbeat'/YouTube

No ano passado, quando os americanos Beth David e Esteban Bravo estavam no último ano da faculdade, eles decidiram fazer um vídeo que gostariam de ter assistido quando eram crianças. Assim, nasceu o In a Heartbeat (Em uma batida de coração, em tradução livre), um curta-metragem que conta como dois meninos se descobrem homossexuais que está fazendo sucesso no YouTube.

O vídeo foi parte do trabalho de conclusão de curso dos dois e acompanha, em forma de animação, a história de amor entre um menino e seu 'crush', outro menino, na adolescência.

"O roteiro original era sobre a história de um menino e uma menina", disse David à NBC News. "Mas foi apenas quando pensamos em fazer uma história sobre relacionamento entre pessoas do mesmo sexo que a ideia realmente tomou forma e empolgou Estevan e eu. Nós percebemos que tínhamos algo potencialmente especial para nós", contou.

A ideia conquistou muita gente, e os dois estudantes da Ringling School of Art and Design da Flórida conseguiram arrecadar mais de US$ 14 mil (cerca de R$ 43 mil) em uma campanha na plataforma de financiamento coletivo Kickstarter.

Na última segunda-feira, 31, o curta-metragem foi lançado no Vimeo e no YouTube e, na plataforma do Google, o vídeo já alcançou mais de 14 milhões de visualizações. David e Bravo acreditam que o vídeo pode ajudar a diminuir a "falta de representatividade da comunidade LGBT na mídia e nas animações".

Assista à In a Heartbeat abaixo:

