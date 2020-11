Curso online, gratuito, ajuda pais que não sabem como estimular crianças em casa

Neuropsicóloga oferece curso gratuito, online, para ajudar pais que não sabem como estimular as crianças Foto: Pixabay/bethL

Depois de tantos meses de pandemia do novo coronavírus, estimular os filhos em casa está cada vez mais desafiador.

O desenvolvimento infantil, que vai do início da vida até por volta dos 12 anos de idade, período do começo da adolescência, apresenta uma série de marcos que constituem a aprendizagem e envolve as quatro esferas que compõem a história de qualquer pessoa: física, cognitiva, social e afetiva.

O desenvolvimento físico diz respeito ao aprimoramento das habilidades corporais da criança. Nos primeiros anos de vida, ela aprende a engatinhar e ficar em pé para depois conseguir caminhar, correr e pular, por exemplo.

A neuropsicóloga Bárbara Calmeto, do Autonomia Instituto, acrescenta: "O desenvolvimento cognitivo compreende ao aprimoramento das habilidades que permitem o processamento de informações. E o desenvolvimento social tem relação com a linguagem e a interação com os outros. Começa desde o nascimento do bebê e é aprimorado por meio do toque materno e paterno, das conversas, músicas e leituras".

Nas redes sociais, a especialista costuma compartilhar dicas fáceis para os pais criarem atividades com seus filhos em casa.

Assista ao vídeo:

Para ajudar pais que não sabem como estimular as crianças em cada uma dessas esferas, a neuropsicóloga vai oferecer um curso online gratuito, de 9 a 12 de novembro, às 20h. Para ter acesso ao Guia de Estimulação, basta acessar o Instagram do Autonomia Instituto por onde será enviado o link aos interessados. Mais informações no site.