Curso livre online e gratuito ensina alunos a serem felizes

O Relatório Mundial de Felicidade 2017 mostra os países mais alegres do mundo. O estudo leva em conta aspectos como a percepção dos habitantes sobre o apoio social que recebem, liberdade para fazer as próprias escolhas e o grau de corrupção da sociedade onde estão inseridos. A metodologia para medir a felicidade são entrevistas com mil pessoas em cada um dos 155 países analisados que respondem uma série de perguntas sobre a percepção de sua qualidade de vida.

Foto: Danish Siddiqui/Reuters