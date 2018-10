Cultura Inglesa Rock Festival recebe banda Dead Fish neste domingo

A banda Dead Fish. Foto: Divulgação/Dead Fish

O Carioca Club receberá a 28ª edição do Cultura Inglesa Rock Festival neste domingo, 28, com entrada franca. O evento terá a apresentação da banda de hardcore Dead Fish e dez grupos selecionados, que serão avaliados por grandes nomes do mercado musical, como Karen Kopitar, Roberta Youseff e Marcos Bonffa.

A primeira edição do festival aconteceu há 28 anos. As bandas participantes cantam um cover e uma música autoral em inglês, além de ter pelo menos um aluno da Cultura Inglesa como integrante. Em 2018, o concurso teve 1600 votos, inclusive online, para escolher a banda favorita.

As bandas selecionadas foram: Lemon Plaid, da cidade de Jundiaí, Cherry Lips, do bairro de Santana, A&B Rock e Megajack, as duas de Santo Amaro, Clube5, de Marajoara, Madame Groove e The Office Band, ambas do Itaim, Jammed Rockers, do município de Santo André, e Whatever e Malaska, de Santos.

O evento contará com outras atrações, como o grupo de breakdance Instrusos Crew e o coral moderno Cultura Inglesa Pop Choir.

28º Cultura Inglesa Rock Festival

Data: 28 de outubro (domingo)

Horário: a partir das 17h (abertura dos portões às 16h)

Local: Carioca Club (Rua Cardeal Arcoverde, 2899 - Pinheiros, São Paulo)

Classificação etária: Livre

Entrada: Franca