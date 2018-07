Cristiano Ronaldo posa com carro e foto vira meme

Cristiano Ronaldo postou essa imagem, mas não esperava a reação dos seguidores Foto: Reprodução/Instagram

Usuários nas redes sociais têm feito montagens de Cristiano Ronaldo em situações engraçadas, tudo porque, há alguns dias, o jogador postou uma foto com sua Lamborghini em seu Instagram. Mas ao invés do carro ter sido a estrela da imagem, o que chamou a atenção mesmo foi a pose do jogador.

Ele aparece em pé em frente ao veículo, com seus braços retos de forma não muito natural e com uma expressão séria. Rapidamente, os seguidores pensaram em outros usos para aquela pose.

E então temos um Cristiano Ronaldo super herói, um Cristiano Ronaldo carregrando sacolas de supermercado e... Confira as melhores montagens:

Usuários fazem montagens com pose de Cristiano Ronaldo. Foto: Reprodução

