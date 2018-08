Crianças se tornam amigas em jogo virtual e se casam 14 anos depois

Casal garante que é possível formar laços verdadeiros através da internet Foto: Pixabay / @kgorz

Você acredita que relacionamentos virtuais proporcionam conexões afetivas verdadeiras entre as pessoas? Kristin Andrews-Karr e Michael Andrews-Karr provaram que sim ao se casar depois de uma relação iniciada 14 anos antes em um jogo virtual.

Kristin, do Arkansas, e Michael, de Ohio, eram usuários do Neopets, um jogo infantil virtual, no começo dos anos 2000. Ela, com nome de Zepher_Cat, e ele, como Doutor, trocavam mensagens através de uma ferramenta do jogo.

Com o passar dos anos, os dois se tornaram próximos. Quando chegaram à adolescência, passaram a trocar mensagens por outra plataforma e começaram a conversar sobre o dia a dia.

“Nós passamos de uma rivalidade infantil do jogo a conversar sobre a escola e a vida. Depois de um tempo, passamos a trocar fotos e a ligar um para o outro”, contou Kristin ao portal BuzzFeed.

Os pais de Kristin sabiam sobre Michael, mas os dele não sabiam sobre ela. “Ele temia que se eles soubessem sobre mim, diriam que não devia falar com estranhos online”, explicou a moça.

Foi durante o ensino médio que os dois se apaixonaram um pelo outro e decidiram namorar pela internet.

Quando completou 17 anos, Michael precisava escolher uma universidade e pensou um plano. Ele disse aos pais que estava interessado em uma instituição de ensino próxima da cidade onde Kristin morava e que gostaria de conhecer antes de se inscrever.

Foi assim que ele e Kristin se conheceram pessoalmente pela primeira vez em um restaurante. Kristin conta que se preparou mas, ao vê-lo, ficou tão nervosa que saiu correndo sem falar com ele. Michael, por sua vez, não tinha olhos senão para ela e acabou tropeçando em uma calçada.

Os dois namoraram até 2014, quando Michael a pediu em casamento. A cerimônia ocorreu pouco tempo depois. Kristin acredita que o sucesso da relação se deve ao fato dos dois terem aprendido a se comunicar desde cedo.

“O que aprendemos ao conversar um com o outro na internet é que você precisa aprender a se comunicar. Do contrário, não terá um amigo”, disse Kristin.