Crianças refugiadas no Rio Foto: Facebook / @caritasrj

Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que um grupo de crianças refugiadas entram no mar pela primeira vez no Rio de Janeiro. O passeio foi feito na última quinta-feira, 16, em Copacabana.

O vídeo mostra o encontro do grupo de cerca de 20 crianças, a maioria proveniente da República Democrática do Congo, conhecendo o mar. Primeiramente tímidos, mas depois se esbaldando na imensidão azul do Leblon.

O passeio foi promovido pela Cáritas RJ (entidade que cuida do acolhimento a refugiados) e a cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde há um curso de português para os refugiados.

Confira o vídeo: