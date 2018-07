Crianças que 'invadiram' entrevista do pai ao vivo ganham desenho animado

O pai dava uma entrevista ao vivo para um jornal da BBC, quando suas crianças 'invadiram' o vídeo. Foto: Trecho da entrevista à BBC | www.youtube.com/user/bbcnews

Em março, as crianças Marion e James Kelly fizeram sucesso no mundo inteiro após 'invadirem' a entrevista ao vivo do pai, Robert Kelly, para a BBC. O vídeo viralizou e, rapidamente, alguns youtubers e humoristas fizeram paródias. Agora, o estúdio Hans House Productions anunciou um desenho animado inspirado nas crianças.

O desenho, intitulado Adventures of Mina e Jack (Aventuras de Mina e Jack, em tradução livre), tem como protagonistas uma menina e um bebê com roupas semelhantes às usadas pelas crianças na entrevista - o bebê fica, inclusive, num andador. Mina e Jack seguem o pai pelo mundo e o ajudam a resolver crimes.

Confira um episódio do desenho abaixo:

A animação foi criada por Lauren Martin e Jarryd Mandy, um casal de Nova York, que teve a ideia após assistir a entrevista original "centenas de vezes".