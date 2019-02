Crianças deficientes visuais realizam atividades sensoriais na Chácara Turma da Mônica

Crianças interagem com a personagem Dorinha. Foto: Vinicius Campos / Divulgação

Doze crianças com deficiência visual visitaram a Chácara Turma da Mônica, primeiro restaurante temático da turma, localizado na zona oeste de São Paulo, na última quinta-feira, 21. As crianças são de Santos, litoral de São Paulo, e participam do Lar das Moças Cegas, instituição que promove a evolução social de deficientes visuais e completa 76 anos no mês de abril.

As crianças foram recebidas por Dorinha, integrante da 'Turma da Mônica' desde 2004, que é deficiente visual. O nome da personagem foi inspirado em Dorina Nowill, mulher que perdeu a visão ainda criança, mas enfrentou o problema e foi um exemplo de força de vontade e simpatia.

Por meio de atividades sensoriais, as crianças se divertiram ao lado de Dorinha e apuraram sentidos como tato, olfato e paladar. Na atividade ‘Cozinha da Magali’, por exemplo, fizeram lanchinhos no espeto utilizando frutas para sentir suas texturas e aromas.

Dorinha é uma personagem da Turma da Mônica com deficiência visual. Foto: Vinicius Campos / Divulgação

