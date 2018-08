Crianças dão respostas existencialistas a enigma e viralizam na internet

Um professor norte-americano ficou impresionado com as respostas profundas que seus alunos da primeira série deram para um enigma Foto: Pixabay/hdornak

Bret Turner, professor na Califórnia, costuma fazer enigmas semanais para suas turmas de crianças do primeiro ano para incentivar o desenvolvimento do pensamento lógico por eles. Mas o enigma que ele deu nesta semana teve um aspecto muito mais sombrio e existencialista do que ele imaginava.

O enigma diz: “I am the beginning of everything, the end of everywhere. I'm the beginning of eternity, the end of time and space.What am I?". Em tradução livre, o que está escrito é “eu sou o começo de tudo, o fim de qualquer lugar. Sou o começo da eternidade e o fim do espaço e do tempo. O que eu sou?”.

A resposta correta é a letra ‘e’ (repare nas palavras em inglês), mas Bret recebeu uma resposta bem mais séria de um aluno da primeira série. “O primeiro palpite por um dos meus alunos foi 'morte'. Uma aura tão sombria e reflexiva tomou conta da classe que eu nem disse a eles que a resposta correta era a letra ‘e’”, escreveu o professor em tuíte que viralizou.

“Antes que eu revelasse a resposta ‘correta’ do enigma para uma audiência que não ficou impressionada, outros palpites continuaram na mesma veia existencialista. Teve desde 'não tudo', 'todas as coisas', 'o fim' e talvez a minha favorita: 'nadica'", escreveu.

Veja abaixo os tuítes.

Before I finally revealed the "correct" answer to the riddle, to a largely unimpressed audience, I fielded other guesses that continued along a similarly existential vein. There was "NOT everything," "all stuff," "the end," and maybe my favorite, "nothingthing." — Bret Turner (@bretjturner) 3 de janeiro de 2018

