Criança viraliza com vídeo em que reza para que coronavírus vá embora

Juju Teofilo, que aparece no vídeo, tem 4 anos de idade, e mais de 900 mil seguidores Foto: Instagram / @jujuteofilo

A pequena Juju Teofilo, de quatro anos, gravou um vídeo publicado no Instagram na segunda-feira, 30, que tem viralizado nas redes sociais. Nele, ela pergunta se o novo coronavírus está “para sair”, e ressalta que está precisando “ver as minhas amigas”.

“Mulher, o coronavírus não tá pra sair não? Eu preciso sair”, pergunta Juju. Quando a mãe dela responde que ainda vai demorar para o vírus ir embora, a criança comenta: “eu preciso ver minhas amigas, preciso ir no shopping que eu adoro”. Ela então pede para que a mãe peça para o “Papai do Céu fazer isso passar logo”.

Com o pedido, Juju começa a rezar, e o vídeo termina com ela parada esperando o momento em que ela poderá sair de casa novamente. “Ela não entende o que realmente está acontecendo no mundo, mas sabe que tem que ficar protegida em casa”, diz a legenda da publicação, que ressalta que “está cada dia mais difícil ficar sem ver as amigas e as pessoas que ela ama”.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

O vídeo foi compartilhado por vários artistas, como a apresentadora Xuxa, o padre Fábio de Melo e a atriz Adriane Galisteu. E essa não foi a primeira vez que Juju viralizou na internet, já que outros vídeos dela, de quando tinha 2 e 3 anos, também fizeram sucesso. A pequena, que nasceu em Fortaleza, no Ceará, possui uma conta no Instagram com mais de 900 mil seguidores.

