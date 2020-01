Criança desenha manual para tia cuidar de seu cachorro nas férias

Criança fez uma lista de cuidados para a tia tomar com o cachorro Milo Foto: Twitter / @Mechi_Palacio

A sobrinha de Mercedes Palacio deixou seu cachorro, Milo, sob os cuidados da tia para viajar nas férias. Porém, junto com o animal, ela enviou um manual com informações sobre seu pet, seus hábitos e alguns cuidados.

Em uma publicação no Twitter, Mercedes mostrou as fotos as duas páginas do manual, feito em folhas de caderno e com o título “Cuidados de Milo”. “Minha sobrinha deixou seu cachorro comigo durante as férias. Veio com um manual do usuário”, disse ela.

Entre os avisos, estão cuidados como evitar pisar no cachorro, não dar sobras de comida para evitar vômitos e prestar atenção em cavalos para que eles não acabem pisando no animal.

Mi sobrina me deja su perro durante las vacaciones. Viene con manual de usuario. pic.twitter.com/WCMP6uVxe1 — Mercedes Palacio (@Mechi_Palacio) January 8, 2020

A criança também avisa que Milo não é um bom nadador, não deve ser deixado sozinho e se alimenta de manhã, à tarde e à noite. Todas as regras são acompanhadas de desenhos do cachorro feitos pela criança.

Mercedes também compartilhou no Twitter uma foto do Milo, cachorro da sobrinha Foto: Twitter / @Mechi_Palacio

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais