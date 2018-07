Criança corta cabelo igual ao do amigo para confundir a professora

Os dois amigos só viam uma diferença entre eles: o cabelo. Foto: https://www.facebook.com/lydia.rosebush

Às vezes, o olhar puro de crianças traz grandes ensinamentos, e esse foi o caso de dois meninos amigos de Kentucky, nos Estados Unidos.

De acordo com a Associated Press, Jax tem cinco anos e é branco e Reddy, seu amigo, tem a mesma idade e é negro. A mãe de Jax contou, no Facebook, que seu filho resolveu cortar o cabelo igual ao do amigo, para que a professora confundisse os dois.

"A única diferença que Jax vê entre os dois é o cabelo", disse a mãe, Lydia Stith Rosebush, na rede social. O canal de TV Wave acompanhou o corte de cabelo, e, enquanto Jax tinha o cabelo raspado, Reddy disse: "Jax é eu... e eu sou Jax", sorridente.

"Se isso não é uma prova que ódio e preconceito é algo que é ensinado, eu não sei o que é", disse a mãe, que se disse feliz "pelas pessoas verem o que as crianças veem".

Veja como ficou:

'Se isso não é uma prova de que ódio e preconceito é algo que é ensinado, eu não sei o que é', disse a mãe Foto: Debbie Welson/ AP

* Com informações da Associated Press