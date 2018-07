Criador de Mafalda diz que personagem não está contra o aborto na Argentina

Mafalda foi envolvida em fake news sobre aborto na Argentina, mas Quino, seu criador, esclareceu. Foto: Nilton Fukuda/ESTADÃO

O desenhista argentino Quino desmentiu, na última quinta-feira, 19, que se posicionou no debate sobre a legalização do aborto na Argentina, depois de supostas declarações dele junta a Mafalda, sua personagem mais conhecida, ter viralizado nas redes com um símbolo das associações "pró-vida".

Em um comunicado publicado em suas redes sociais e confirmado pela Efe, Joaquín Salvador Lavado, mais conhecido Quino, o desenhista de 86 anos expressou que "está a favor do direito das mulheres".

"Informamos que Quino não se manifestou nem a favor nem contra da legalização do aborto. Somente, sempre e explicitamente, a favor do direito das mulheres", disse a mensagem.

Durante os últimos dias, circulou nas redes sociais do país uma imagem com uma fala atribuída a Quino, que indicava que "Mafalda sempre estará a favor da vida" e que sua cor era "celeste" e não o verde, em referência à bandeira da segunda cor, que é utilizada pelas pessoas que estão a favor da legalização do aborto. Uma Mafalda com uma bandeira celeste e o slogan "salvemos as duas vidas" completavam a imagem que viralizou.

O comunicado desmentiu a publicação e a declaração que apareceu junto a ela, ao assegurar que "todas as manifestações que foram atribuídas a Quino nas redes sociais não são próprias nem oficiais".

A Argentina vive, nos últimos meses, um debate que pode levar a descriminalização e legalização da interrupção voluntária da gravidez, que hoje é ilegal. No começo de junho, o projeto conquistou a aprovação da metade da Câmara dos Deputados em uma votação apertada e acompanhada por uma massiva presença de manifestantes a favor do aborto nas ruas.

O Senado argentino terá a última palavra em uma votação definitiva, que está prevista para o dia 8 de agosto.